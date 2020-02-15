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Artvin- Ardahan Karayolu'nda çığ düştü

Artvin- Ardahan Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde çığ düştü. Şans eseri kimsenin kar altında kalmadığı karayolu, 2 saat süren çalışmayla ulaşıma açıldı.
 15 Şubat 2020 15:35
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Artvin- Ardahan Karayolu'nda çığ düştü

Artvin- Ardahan Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde çığ düştü. Şans eseri kimsenin kar altında kalmadığı karayolu, 2 saat süren çalışmayla ulaşıma açıldı.

Artvin- Ardahan Karayolu'nun Şavşat ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde, öğle saatlerinde çığ düştü. Araç sürücülerinin son anda fark edip durduğu çığın altında şans eseri kalan olmadı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan ve bir tarafı uçurum olan yol, iş makineleriyle 2 saat süren çalışmalar sonunda, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
DHA
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