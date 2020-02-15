Artvin- Ardahan Karayolu'nda çığ düştü
Artvin- Ardahan Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde çığ düştü. Şans eseri kimsenin kar altında kalmadığı karayolu, 2 saat süren çalışmayla ulaşıma açıldı.
|15 Şubat 2020 15:35
|Yazdır
Artvin- Ardahan Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde çığ düştü. Şans eseri kimsenin kar altında kalmadığı karayolu, 2 saat süren çalışmayla ulaşıma açıldı.
Artvin- Ardahan Karayolu'nun Şavşat ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde, öğle saatlerinde çığ düştü. Araç sürücülerinin son anda fark edip durduğu çığın altında şans eseri kalan olmadı.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan ve bir tarafı uçurum olan yol, iş makineleriyle 2 saat süren çalışmalar sonunda, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İBB sözleşmeyi fesih ederek bir firmayı iflasa sürükledi
15 Şubat 2020 01:33
|Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı
14 Şubat 2020 19:40
|Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
14 Şubat 2020 19:31
|AFAD ekipleri, 'iple kurulan' teleferik sistemiyle hasta kurtardı
14 Şubat 2020 16:44
|Öğrenciler İBB önünde ulaşım zammını protesto etti
14 Şubat 2020 16:09
|Beyoğlu Belediyesinden 'logo' açıklaması
14 Şubat 2020 16:01
|Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı
14 Şubat 2020 15:45
|İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor
14 Şubat 2020 14:46
|'Ankara'da belediye otobüslerinde ücretsiz wifi olacak'
14 Şubat 2020 14:22
|Depremzedelere kar yağışı uyarısı
14 Şubat 2020 13:43