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Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 42 gündür haber yok

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
 15 Şubat 2020 15:38
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Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 42 gündür haber yok

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülüyor.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen bugünkü arama çalışmalarına, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisler ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yer yer buz tutması nedeniyle dalışlara ara verdi.

Ekiplerin, soğuk hava nedeniyle botlarla baraj gölü yüzeyinde dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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