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Kilis Valisi Soytürk'ün acı günü

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.
 15 Şubat 2020 15:41
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Kilis Valisi Soytürk'ün acı günü

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.

Vali Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk'ün cenazesi yarın Sakarya'nın Karasu ilçesi Elmalı Camii'nden öğle namazına müteakip Kuzuluk Mezarlığına defnedileceği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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