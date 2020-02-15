Kilis Valisi Soytürk'ün acı günü
Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.
|15 Şubat 2020 15:41
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