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Prof. Dr. Canan Karatay: Bol bol kelle paça yiyin

Karatay, "Bol bol kelle paça yiyin" dedi, sigara içen vatandaşı ise böyle uyardı
 15 Şubat 2020 15:44
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Prof. Dr. Canan Karatay: Bol bol kelle paça yiyin

Prof. Dr Canan Karatay, İnegöl Belediyesinin düzenlediği 4. Kitap Günlerine katılmak için İnegöl'e geldi. Program öncesi bir çorbacıda kelle paça içen Karatay, soğuk havalarda insanların bol bol kelle paça ile turp yemelerini tavsiye etti.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 4. Kitap Günlerine konuşması olarak katılan Prof. Dr. Canan Karatay, program öncesi İnegöl'de bulunan bir çorbacıda kelle paça içti. Daha sonra program için hareket eden Karatay'ı görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Karatay, soğuk havalarda kelle paça ve turp tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar, "Hocam lahmacun" diye sorunca, Karatay, "Ben onları hastalık için söyledim, tabii ki lahmacun en sağlıklı Turkish fast food. Türk yemek mutfağı ve Karatay yemek kitabında tarifi de vardır. Onu bunu yemeyin, lahmacun yiyin" dedi.

Karatay, lokanta sahiplerine teşekkür ederek ayrıldığı sırada, bir vatandaşı elinde sigarayla görünce, "Onu çöpe at" diye uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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