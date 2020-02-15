Yaşlı teyzeye yardım eden memurdan örnek davranış
|15 Şubat 2020 15:51
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Denizli'nin Çal ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki yaşlı teyzeyi odun kırmaya çalışırken gören memur, teyzeye yardım ederek örnek davranış sergiledi. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, büyük beğeni ve yorum topladı.
Olay, Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 86 yaşındaki Eşe Akay, sobasında yakmak için odun kırmaya çalıştığı sırada ilçede görevli memur Hüdai Kapan, yaşlı teyzenin elinden baltayı alarak odunlarını kırdı. Kapan, odunları kırmasının ardından evin içerisine taşımasına yardımcı oldu. O sırada bir başka vatandaş Hüdai Kapan'ın fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yükledi. Fotoğraf çektiklerini fark eden Kapan, güzel bir gülümsemeyle poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, büyük beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medyada fotoğrafı gören vatandaşlar ise şöyle yorumladı:
"Bahtın yolun hep açık olsun güzel insan, Büyük bir sevap, hepimizin yapması gereken bir şey çok güzel."
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