Polis memuru yolda kalan vatandaşın derdine çare oldu
|15 Şubat 2020 16:16
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aküsü biten sürücü, polisin yardımıyla aracını çalıştırdı.
Düziçi Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube personellerinden İsmail Şahin ve Şaban Karaoğlan devriye halindeyken kendilerinden yardım isteyen vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı. İş yeri önünde aküsü biten aracını çalıştıramayan Fethi Çiller, oradan geçen ekipleri durdurarak yardım istedi. Polis memurları da kendi araçlarının aküsüne bağladıkları kablolar ile vatandaşın aracını şarj ederek çalışmasını sağladı.
Fethi Çiller, "Arabam çalışmayınca yoldan geçenlerden yardım istedim. Araçlara durun diye el kaldırdım. Kimse ne yardım etti nede durdu. O sırada yoldan geçen trafik ekiplerini gördüm ve onlara da el sallayarak yardım istedim. Sağ olsun polis arkadaşlar hemen durup yanıma geldiler. Bende aracımın çalışmadığını söyleyerek bana yardım edebilir misiniz dedim. Yanlarında zaten gerekli malzemeler varmış. Kendi araçlarının aküsünden benim aracımı kablo yardımıyla şarj edip çalıştırdılar. Allah onlardan razı olsun. Beni bu şubat soğuğunda yalnız bırakmadılar. Onlara bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bizim böyle polisimiz olduktan sonra evvel Allah sırtımız yere gelmez" dedi.
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