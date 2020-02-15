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Ülkü Adatepe'nin oğlu gazete ilanıyla avukat arıyor

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay, annesinin mirasıyla ilgili CHP ve İş Bankası'na açtığı dava için isimsiz gazete ilanıyla avukatlar arıyor. Doğançay "CHP ve İş Bankası'nın yüzlerce avukatına karşı, gönüllü avukatlarla davamızı yürütüyoruz. İyi hukukçular bana ulaşsın diye gazete ilanı vermek zorunda kaldım" dedi.
 15 Şubat 2020 16:34
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Ülkü Adatepe'nin oğlu gazete ilanıyla avukat arıyor

2012 yılında Sakarya'da hayatını kaybeden Ülkü Adatepe'nin çocukları Ahmet Kemal ve Ali Kemal Doğançay, Atatürk'ün vasiyetnamesinde manevi çocuklarına bıraktığı payın CHP ve İş Bankası tarafından "gasp edildiğiö iddiasıyla yargı süreci başlattı. Yaklaşık 7 yıldır devam eden yargı sürecinde Doğançay, geçtiğimiz günlerde ulusal bir gazeteye ilan vererek, avukat aradığını duyurdu. İsimsiz verilen ilanda "Çok haklı davam için .avukatlar arıyorum" dedi. DHA'ya konuşan Doğançay, isimsiz ilan vererek gerçek hukukçuları ve gönüllü olarak bu davayı üstlenecek kişileri aradığını söyledi.

"ANNEM VE ATATÜRK 'ÜN AİLESİ MAĞDUR EDİLMİŞ"

"CHP ve İş bankasından alacak davamız var" diyen Doğançay; "Annem ve Atatürk 'ün diğer kızları da bu sebepten mağdur edilmiş. Davamız şu an güzel bir aşamada hakim hesaplama kararı çıkardı. Fakat bu süreçte avukat bulmakta sorun yaşadık. Ben de akademisyen avukat istiyorum. Çünkü karşı taraf, CHP profesör avukat çalıştırıyor. İş bankası deseniz yüzlerce avukatı var. Bunlara karşı bizim tek bir avukatla mücadele etmemiz de beklenemez. Bizde bu yolda avukat arayışı içine girdik. Maalesef Türkiye'de fazla çevremiz olmadığı için ona buna sorarak biraz zor oluyor. Bizde uygar bir ülkede ilan verip görüşme yoluna gittik. Çünkü ülkede 100 bin üzerin de avukat var" dedi.

"AİLE'NİN BÜTÜN PARASI GASP EDİLDİ"

Ahmet Kemal Doğançay, "Verdiğimiz bu ilanlar ile birlikte bizi birçok avukat arıyor. Görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz takımızı daha çok akademik anlamda geliştirmek istiyoruz. Çünkü karşı taraf mütalaalar koyuyor. Biz de bu anlamda zayıf kaldık. Ben de elimden geldiği kadar kuvvetler eşitliği prensibi içerisinde haklılığımızı doğru bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Mesela büyük bir usul hocasından mütalaa aldılar bizim de buna karşılık mütalaa almamız gerekti. Haklı olsak da davayı usulen kaybedebiliriz. Çünkü imzayı yanlış yere atmışsınızdır. Benim de bu sebepten avukat çevremi geliştirmem lazım. Bir de para sorunu var. Karşı taraf avukatlara muazzam paralar veriyor. Bizde parada yok. Zaten bütün ailenin parası karşı taraf tarafından gasp edilmiş durumda. O anlamda zorluk çekiyoruz. Avukatlarda 100 bin dolar, 50 bin dolar gibi rakamlar söz konusu. Bu nedenle gönüllü danışmanlarımız var. Bir taraftan bakıyor CHP ama diğer tarafta Atatürk'ün ailesi var. Hiç parasız pulsuz yardım eden avukatlar var" diye konuştu.

"BİRÇOK İNSANIN BU DAVAYA KATKISI OLDU"

Çeşitli gazetelere ayda bir de olsa ilan verdiğini söyleyen Doğançay, " Güzel İnsanlarla tanışıyorum. İzmir'den arayan Ankara'dan arayanlar oluyor. Diğer türlü ben bu insanları nereden bulacağım. Böyle bir çevrem yok. Ama gazeteye ilan verirken kim olduğumu yazmıyorum. Mesela Adana'da tanımadığım bir de gelip bana yardım edebiliyor. Ben de bu ilanlar ve bu insanlar sayesinde davamız belli bir aşamaya getirdik. Gönüllü birçok insanın da bu davaya katkısı oldu" diye konuştu.

"ATATÜRKÇÜ BİLDİĞİNİZ KİŞİLER BİLE BİZE DÜŞMAN OLUR"

"İlk olarak annemin kız kardeşi Sabiha Gökçen dava açmış" diyen Doğançay, "Annem aynı zamanda Atatürk'ün kız kardeşi makbule hanımın düştüğü durumları görmüş. Çünkü kafalarına göre ödeme gerçekleşiyor. 5 sene 10 sene ödemeyi arttırmıyor sonra birden arttırıyor. Ödemeler hiçbir zaman kesilmemiş ama kafalarına göre arttırılmış. Annem de bizlere 'evladım dava açarsak bunu da keserler, para istiyorlar derler, en Atatürkçü bildiğiniz kişiler bile bize düşman olur' derdi. Atatürk'ün kız kardeşi makbule hanım mektubunda 'yüce CHP lütfen' diye yalvarıyor nerdeyse. Annem dava açmadan önce Kılıçdaroğlu'nu bir çağırın durumu anlatın dedi. Ben de Kılıçdaroğlu'nu aradım. Randevu verildi. Ama randevuya gelmediler. Gelseler 'Ahmet Bey rica ederim Ülkü Hanım bizim canımız ciğerimiz buyurun ödedik. deseler dava bile açılmazdı. Yüzümüze gelip söyleyemediler bile cesur adam gelip bizimle konuşur. Biz de ondan sonra iddianame çektik. Dava açtık. Annemizin bize söylediği yolda devam ettik. O kadar güçsüz olmamıza rağmen gazetelerden avukat arıyorum. Karşı taraf çünkü ki parayı bastırıp Mütalaa, avukat bizde öyle bir şey de yok" diye konuştu.
DHA
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