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'Koronavirüs' karantinasının en küçük üyesi taburcu edildi

Çin'in Vuhan kentinden 'koronavirüs' nedeniyle Ankara'ya getirilerek 14 gün gözlem altında tutulan 42 kişiden en küçüğü Naz B. (3), karantinadan sonraki ilk gün annesiyle parkta oynayıp, zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanın sevincini yaşadı. Anne T. B., "En çok kızım için endişe duydum. Sonuçlar negatif çıkınca hepimiz rahat bir nefes aldık. Şimdi bu süreci atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Hem Naz hem ben hem de ailem özgürlüğün tadını çıkarıyoruz" dedi.
 15 Şubat 2020 16:39
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'Koronavirüs' karantinasının en küçük üyesi taburcu edildi

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, 1'i Arnavutluk olmak üzere 42 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük karantina süresi dolan 42 kişi, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye ziyareti ardından taburcu edildi. Tek kişilik odalarda gözlem altında tutulanların en küçüğü Naz B.'nin karantinadan sonraki ilk gününü DHA görüntüledi. Karantinadan annesi T. ve babası M. ile birlikte çıkıp, kar tatiline çıkan Naz, parkta kartopu oynayıp, annesiyle oyuncaklara binerek özgürlüğün tadını çıkardı.

'EN ÇOK KIZIM İÇİN ENDİŞE DUYDUM'

Anne T.B., Vuhan'da başlayan tahliye ve Türkiye'deki karantina sürecinin toplam 25 gün sürdüğünü söyledi. Özellikle Vuhan'daki sürecin kendileri için çok zor geçtiğini belirten T.B. "Hepimiz zaman zaman kaygıya kapıldık. Çünkü farklı bir ülkede yaşıyorsunuz ve benim 3 yaşında bir kızım var. En çok kızım olduğu için endişe duyuyordum. Bizim oradan tahliye olmamızı sağladılar. Bizleri özel araçlarla alarak, havalimanına ulaşmamızı sağladılar. Türkiye Cumhuriyeti devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederiz. Zor bir süreçti. Psikolojik olarak tabii etkilendik; ama sağ olsunlar Türkiye'ye geldiğimiz andan itibaren hastanede kaldığımız süreçte bize çok iyi davrandılar. Tüm misafirperverliklerini gösterdiler. Bu süreci atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Hem kızım Naz hem ben hem de ailem özgürlüğün tadını çıkartıyoruz. Birkaç gün böyle kar tatili yapıp, kendimize zaman ayırdık" dedi.

'SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI, DERİN BİR NEFES ALDIK'

Ankara'daki karantina sürecini anlatan T.B, "Her gün kapımızı çalıp bir hastalığımız olup olmadığını sordular. Gözlem altında kalan bir vatandaş gibi değil de misafir gibi davrandılar. Açıkçası bu şekilde davranmalarını beklemiyorduk. Biraz daha baskı altında olacağımızı düşünüyorduk. Ancak beklediğimizden iyi geçti. Sonuçların negatif çıkması sonrası herkes rahatladı. Hepimiz derin bir nefes aldık. Böyle bir olaydan hepimizin sağlıkla çıkmış olması gerçekten çok mutluluk verici. Şu anda mutlu ve özgürüz. Bu süreci atlattık. Kendimizi iyi hissediyoruz. Tabii Çin'de kalan arkadaşlarımız için üzülüyoruz. Orada Çinli ve farklı ülkenin vatandaşı arkadaşımız vardı. Farklı ülkeden oraya gelenler kendi ülkelerine döndüler ve karantina altına alındılar. Fakat orada bulunan Çinli dostlarımız için endişeliyiz. Bu sürecin en iyi şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'NAZ GÜLMEYE VE EĞLENMEYE BAŞLADI'

T.B., kızının bu zorlu süreci başarıyla atlatmasına rağmen zaman zaman zorlandığına da dikkat çekerek "Naz tahliye sürecinde biraz rahatsızlandı. Stresten dolayı saçında dökülmeler oldu. Hastaneye geldikten sonra doktorlara durumu iletince sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Psikiyatrist aradı ve nasıl davranmamız konusunda yardımları oldu. Bu yaşadığımız süreç nedeniyle çocuğumuz ister istemez bu sorunu yaşadı. Vücudu böyle bir tepki vermiş. Sonrasında hastanede yapılan tahlillerde sonucun negatif çıkması hepimizi rahatlattı. Kızım da bunu hissetti. Ardından kızım Naz gülmeye, eğlenmeye başladı. Özgürlüğün vermiş olduğu bir mutluluk ve sevinç var. Biz mutlu olunca Naz da bunu hissediyor ve o da mutlu oluyor. Dışarıda gezmek ve insanları görmek onu rahatlattı. Naz şarkı söyleyerek, mutluluğunu bizlere hissettirdi" dedi.

'SALGIN BİTSİN, ÇİN'E DÖNECEĞİZ'

T.B., salgının sona ermesi ardından yeniden Çin'e döneceklerini belirterek, "Çin'e bir süre gidemeyeceğiz. Zaten oraya şu an gidişler kapalı. Bundan sonra artık orada hayatın normale dönmesini bekleyeceğiz, ondan sonra evimize döneceğiz" diye konuştu.

DHA
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