1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'de koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor

Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 ilacın denendiği bildirildi.
 15 Şubat 2020 16:49
Yazdır
Çin'de koronavirüse karşı 3 ilacın testleri sürüyor

Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 ilacın denendiği bildirildi.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtti.

Söz konusu ilaçlardan da 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.

Cang Şinmin, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki denemelerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetti.

Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeteri düzeyde önleyici bir etki gösterdiğini de ifade etti.

Cang Şinmin, ABD'de bu ilaçla tedavi gören bir hastanın da sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, 6 Şubat'ta ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen "Remdesivir" adlı ilacın klinik deneylerine başlanması için onay vermişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1524'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 66 bin 492'ye yükselmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti
15 Şubat 2020 18:03		 Amerikan medyası: ABD ile Taliban anlaştı
14 Şubat 2020 20:58
İtalyan gazetesi: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu
14 Şubat 2020 18:06		 Pakistan Başbakanı'ndan Suriye desteği
14 Şubat 2020 17:10
Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
14 Şubat 2020 15:09		 Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 64 bini aştı
14 Şubat 2020 14:00
Avustralya'daki yangınlar 6 ay sonra söndürülebildi
13 Şubat 2020 23:33		 Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
13 Şubat 2020 16:11
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 60 bini aştı
13 Şubat 2020 15:12		 Antarktika'da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu
12 Şubat 2020 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:07 - İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu18:03 - Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bini geçti17:59 - Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama17:55 - İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'17:51 - Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu müze olacak17:47 - Yurt dışından ürün alanlar dikkat!17:43 - Çavuşoğlu: Suriye ve İdlib'deki durum S-400'ü etkilemez17:39 - Hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı17:35 - Şarbon hastalığı tespit edildi! Mezbaha kapatıldı17:31 - Ali İhsan Yavuz, yerli tank üretimi için tarih verdi
17:27 - Ömer Çelik'ten 'İlker Başbuğ' açıklaması17:23 - Bilirkişi tespit etti... MİT kumpasında şok detaylar!17:19 - Her gün 384 basamağı çıkıyorlar... Öğrencilerin zorlu yolu!17:15 - 9 yılda 304 kez ameliyat masasına yattı17:11 - Bakan Soylu talimat verdi! Ankara Cihangir'i buldu17:07 - 'İBB'den usulsüz arsa tahsisi' iddiasına açıklama17:03 - Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi16:58 - Uzmanlar açıkladı: Bitter çikolata gripten koruyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 2
mausun kendi başına hareket etmesi 4
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
mutluluk 4
şu an çalan şarkı 5
bocalamak 1
yarı çubuk 1
hal hatır sormak 3
moonbow 1
çiçeği burnunda 2
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam