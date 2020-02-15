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Hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı

Hayırseverlerin yardımda bulunduğu Mesut Kartal:- "Bu ay da maaşım henüz yatmamıştı. Ne yapacağız diye ailecek düşünüyorduk. Bu yardım bize çok iyi geldi. Allah razı olsun, Hızır gibi yetiştiler"
 15 Şubat 2020 17:39
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Hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayırseverler, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı tüm borçları ödeyip vatandaşlara para yardımında bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, Hürriyet Mahallesi'nde A.D'nin işlettiği bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu. Bakkalın 10 bin lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine hayırseverler, veresiye defterini satın almak istediklerini söyledi.

A.D'ye 10 bin lira verip defteri alan kişiler daha sonra dükkandan ayrıldı. Mahalleyi de dolaşan hayırseverlerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yardımında bulunduğu öğrenildi.

A.D, AA muhabirine açıklamada, dükkanını yeni açtığını belirterek bugün bakkala gelen hayırseverlerin kendisine borcu olan kişileri sorduğunu söyledi.

Hayırseverlerin borçları ödeyip veresiye defterini aldıklarını aktaran A.D, "Daha sonra mahalledeki ihtiyaç sahibi kişileri bana sordular. Mahalledeki bazı evlere gidip zarf dağıtmışlar. Böyle yardım yapanlara Allah daha çok versin. Bu insanlar bu kış gününde gariplerin yüzünü güldürdü. Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Hızır gibi yetiştiler"

Para yardımında bulunulan vatandaşlardan Mesut Kartal da ekmek almak üzere bakkala gittiğini dile getirerek hayırseverlerin mahalleye geldiğini öğrendiğinde yanlarına gittiğini anlattı.

Kendisinin engelli kızı olduğunu ve durumunu anlattığını belirten Kartal, "Onlar da sağ olsun 2 zarf verdiler. Zarflardan 2 bin lira çıktı. Bu ay da maaşım henüz yatmamıştı. Ne yapacağız diye ailecek düşünüyorduk. Bu yardım bize çok iyi geldi. Allah razı olsun, Hızır gibi yetiştiler. Kızımın ameliyatı için kredi falan da çekmiştik. Sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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