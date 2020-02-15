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Uzmanlar açıkladı: Bitter çikolata gripten koruyor

Kış aylarında birçok insanı pençesine düşüren gripten korunmak için uzmanlardan özellikle tatlı severlerin hoşuna gidecek tavsiye geldi. Diyetisyen Buşra Mutlu, bitter çikolatanın içinde bulunan bileşiklerin gripten korunmada yardımcı olduğunu söyledi.
 15 Şubat 2020 16:58
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Uzmanlar açıkladı: Bitter çikolata gripten koruyor

Ekim ve mart ayları grip mevsimi olarak biliniyor. Düşük bağışıklık sisteminin de tetiklediği gripten korunmanın yollarından birisi de iyi beslenmeden geçiyor. C vitamininden zengin portakal, ananas; mantar, likopenden zengin domates gibi birçok besinin gripten koruduğunu belirten Diyetisyen Buşra Mutlu, "Kış hastalıklarından korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi ve güçlü bir vücut direnci özellikle çok önemli noktalardan biri. Bitter çikolatanın içinde yoğun olarak bulunan kakao, kakaonun içerdiği fenolik bileşikler, bağışıklık sistemimizi ve vücut direncimizi artırıcı maddeleri içeriyor" dedi.

VÜCUT DİRENCİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Diğer çikolata türlerine göre bitter çikolatanın tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi'nden Diyetisyen Buşra Mutlu, "Fenolik bileşiklerce zengin kakaonun yoğun olarak bulunduğu bitter çikolata vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle göze çarpıyor. Bitter çikolata içerdiği şeker oranının düşük olması ve kakao oranının yüksek olması sebebiyle diğer çikolata çeşitlerine göre tercih edilmesi gereken bir grupta. Çünkü şeker, bağışıklık fonksiyonlarını azaltıcı etkilerde rol oynadığı için biz özellikle bitter çikolata tüketilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 2 PARÇA BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın haftada yaklaşık 2 ya da 3 kez, günde 2 parça olarak kullanılabileceğini belirten Mutlu, "Bu, yaklaşık 10 grama tekabül ediyor ve bu kadar tüketilmesi yeterli olacaktır. 1 parça bitter çikolata aldığımızda vücudumuza aldığımız doğal bir antioksidan olan resveratrol maddesi mutluluk hormonunun salınımını artırırken, diğer bir antioksidan maddesi olan kateşin zihinsel performansı sağlayan hormanların salınımını tetikliyor. Bu sebeple kalp sağlığımıza da yararı var ve vücut direncimizi arttırmış oluyor. Bitter çikolata aynı zamanda soğuk algınlığı ve gribin belirteçlerinden olan öksürüğe de iyi geliyor. Özellikle kronikleşmiş öksürüklere de iyi geliyor" diye konuştu.

BEYAZ ÇİKOLATADAN UZAK DURUN

Beyaz çikolatanın tüketiminin uygun olmadığına dikkat çeken Mutlu, şunları söyledi:

"Beyaz çikolatanın içerdiği yağ miktarı daha fazla ve biz daha çok bitter çikolatanın içindeki kakao maddesine yöneliyoruz. Çünkü kakaonun içeriğinde daha fazla fenolik bileşikler var ve bu fenolik bileşikler bazı işlemlere maruz bırakıldığında içeriğindeki bileşikler azalıyor, bundan dolayı beyaz çikolata daha çok işleme maruz bırakılıyor."

HERKES KULLANABİLİR

Bitter çikolatanın belirtilen porsiyonlarda herkes tarafından kullanılabileceğine vurgu yapan Mutlu, "Hastalar da kullanabilir çünkü bitter çikolatanın insülin direnci üzerinde de etkileri saptanmış. Ayrıca LDL kolesterolde ve kalp sağlığını artırmada ve iyileştirmede faydaları da birçok çalışmada ispatlandığı için kullanımı yine aynı porsiyonlarda yeterli olacaktır" dedi.
DHA
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