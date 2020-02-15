Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi
|15 Şubat 2020 17:03
|Yazdır
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi süren kaptan pilot M.A'nın sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle ifade alınması işlemi ertelendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, polis ekipleri kaptan pilot M.A'nın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla tedavi gördüğü hastaneye gitti.
Yapılan görüşmelerin ardından hastane yetkililerinin M.A'nın sağlık durumunun elverişli olmadığını bildirmesi üzerine işlemi erteleyen polis ekipleri, hastaneden ayrıldı.
Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilirkişi tespit etti... MİT kumpasında şok detaylar!
15 Şubat 2020 17:23
|Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor
15 Şubat 2020 15:59
|Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar
13 Şubat 2020 23:43
|Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurusu uyuşturucu alırken yakalandı
13 Şubat 2020 23:11
|Trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayan zanlılar yakalandı
13 Şubat 2020 21:31
|Terör propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma
13 Şubat 2020 20:46
|'Gelinim olur musun'un Sinem'in cezası belli oldu
13 Şubat 2020 19:07
|Bitlis HDP İl Başkanı gözaltına alındı
12 Şubat 2020 19:41
|Yüksekokuldan 100 bin liralık eşya çalan şüpheli yakalandı
12 Şubat 2020 19:35
|Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilen sucu serbest
11 Şubat 2020 20:28