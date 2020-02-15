'İBB'den usulsüz arsa tahsisi' iddiasına açıklama

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği" yönündeki haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı servis edildiği belirtildi.

Söz konusu arazi içerisinde bulunan Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı'nın, bölge halkının taleplerini karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018 yılında yıkılarak yerine bölge halkının tüm taleplerine cevap verecek şekilde daha kapsamlı bir proje hazırlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde hazırlanan yeni projenin içerisinde, sağlık merkezi, semt konağı, gençlik merkezi, kütüphane, muhtarlık, 201 öğrenci kapasiteli yurt, 158 araç kapasiteli otopark, çok amaçlı toplantı salonu, STK ve amatör spor kulüpleri için yönetici odaları bulunmaktadır. Tamamen bölge halkının talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni proje inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararıyla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Söz konusu projenin hayata geçirildiği arazinin veya üzerinde bulunan yapının herhangi bir vakfa veya STK'ya tahsis edilmesi gibi bir durum hiçbir zaman gündeme dahi gelmemiştir. Söz konusu iddialar tümüyle gerçek dışıdır."