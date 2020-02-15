Şarbon hastalığı tespit edildi! Mezbaha kapatıldı
Bursa'da, kesim için mezbahaya getirilen büyükbaş hayvanda şarbon tespit edildi. Belediye Mezbahası ve Hayvan Pazarı, Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla tedbir amaçlı 15 günlüğüne kapatıldı.
|15 Şubat 2020 17:35
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Bursa'da, kesim için mezbahaya getirilen büyükbaş hayvanda şarbon tespit edildi. Belediye Mezbahası ve Hayvan Pazarı, Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla tedbir amaçlı 15 günlüğüne kapatıldı.
Yenişehir ilçesinde kırsal Günece Mahallesi'nden bir hayvan yetiştiricisinin kestirmek için getirdiği büyükbaş hayvanda, kesim öncesi yapılan incelemede şarbon mikrobu taşıdığı belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla, kırsal Günece Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Mahalledeki hayvanlar tedbir amaçlı aşılanırken, Belediye Mezbahası ve Hayvan Pazarı da 15 günlüğüne kapatıldı.
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