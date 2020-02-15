Çavuşoğlu: Suriye ve İdlib'deki durum S-400'ü etkilemez

THY'NİN EFSANE KAPTAN PİLOTU ANILARINI ANLATTI Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller’in de aralarında olduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan, THY’nin efsane kaptan pilotu Mehmet Bodur, 43 yıl uçtuğu gökyüzünde, liderlerle yaşadıklarını DHA’ya anlattı. Bodur, “Özal, uçağın kalkışı ve inişi sırasında kokpite gelirdi, Demirel akşamı evinde geçirmek için günlük uçuşlar yapardı. Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdi” dedi.