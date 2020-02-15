Çavuşoğlu: Suriye ve İdlib'deki durum S-400'ü etkilemez
|15 Şubat 2020 17:43
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56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.
Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.
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