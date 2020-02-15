İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
|15 Şubat 2020 18:07
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakanlar Soylu ve Kurum, Elazığ Valiliği Sosyal Giyim Merkezini ziyaret ettikten sonra depremden etkilenen Abdullah Paşa ve Sürsürü mahallelerinde incelemelerde bulunarak temel kazma, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Abdullah Paşa Mahallesi'nde incelemeleri sırasında Bakanlar, ağır hasarlı bir binada çalışan kişiyi uyararak binadan çıkardı. Soylu ve Kurum, daha sonra çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.
Nurullah Camisi Taziye Evi'nde yakınları kaybeden vatandaşlara başsağlığı ziyaretinde bulunan Bakanlar Soylu ve Kurum, Kırklar Mahallesi'nde konteyner kent kurulacak alanda incelemede bulundu.
Soylu ve Kurum, daha sonra Mustafa Paşa Mahallesi'nde, yıkımın devam ettiği yerlerde çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Soylu ve Kurum, depremzede çocuklarla sohbet ederek onlara oyuncak hediye etti.
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