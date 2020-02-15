e-YDS 2020/2 İngilizce sonuçları açıklandı
2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/2 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
|15 Şubat 2020 18:11
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ÖSYM, 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyudu.
15 Şubat 2020 tarihinde yapılan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 15 Şubat 2020 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
e-YDS 2020/2 (İngilizce) Sınav Sonuçları için;TIKLAYINIZ
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