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e-YDS 2020/2 İngilizce sonuçları açıklandı

2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/2 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
 15 Şubat 2020 18:11
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e-YDS 2020/2 İngilizce sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyudu.

15 Şubat 2020 tarihinde yapılan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 15 Şubat 2020 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

e-YDS 2020/2 (İngilizce) Sınav Sonuçları için;TIKLAYINIZ

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Memurlar.Net
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