Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
Bursa'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni, görevinden alındı.
|15 Şubat 2020 18:21
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Bursa İnegöl'de, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen anasınıfı öğretmeni B.K, görevinden alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan ve bir anaokulunda ücretli öğretmenlik yapan B.K, iddiaya göre sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
VATANDAŞIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K. hakkında dava açılırken, çalıştığı okulda görevden alındı.
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