1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu- Görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulandı- İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı
 15 Şubat 2020 18:26
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ile Trump, görüşmede, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Deniz komşusu Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'CHP'nin İş Bankası'ndan aldığı bir tek kör kuruş yoktur'
15 Şubat 2020 20:11		 Denizli Valiliğinden intihar olayına ilişkin açıklama
15 Şubat 2020 20:01
ABB'den ruhsatsız otoparkın bulunduğu yeşil alana ilişkin açıklama
15 Şubat 2020 19:51		 Erdoğan: Seçimlerdeki oy oranımızı yeterli görmüyoruz
15 Şubat 2020 19:46
Bakan Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi
15 Şubat 2020 18:31		 İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
15 Şubat 2020 18:07
Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama
15 Şubat 2020 17:59		 Çavuşoğlu: Suriye ve İdlib'deki durum S-400'ü etkilemez
15 Şubat 2020 17:43
Ali İhsan Yavuz, yerli tank üretimi için tarih verdi
15 Şubat 2020 17:31		 Ömer Çelik'ten 'İlker Başbuğ' açıklaması
15 Şubat 2020 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:16 - Sebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor20:11 - 'CHP'nin İş Bankası'ndan aldığı bir tek kör kuruş yoktur'20:06 - Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığı Türkiye'ye getirildi20:01 - Denizli Valiliğinden intihar olayına ilişkin açıklama19:56 - DSÖ'den hükümetlere hazırlıklı olun çağrısı19:51 - ABB'den ruhsatsız otoparkın bulunduğu yeşil alana ilişkin açıklama19:46 - Erdoğan: Seçimlerdeki oy oranımızı yeterli görmüyoruz19:43 - Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı18:51 - Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin18:46 - Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza
18:41 - Türkiye'nin kadın komando astsubayları göreve hazır18:35 - Savcılık, Kadir Şeker'in kıyafetlerini kriminale gönderdi18:31 - Bakan Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi18:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü18:21 - Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı18:16 - Sürücülere antifriz uyarısı! 7 bin liralık masraf açabilir18:11 - e-YDS 2020/2 İngilizce sonuçları açıklandı18:07 - İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altının 500 lirayı geçmesi 2
Sen yabancı değilsin 3
kartı bloke etmek 1
limon 5
sadi güven 1
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
Mutlaka 1
papatya 1
ponçik 2
aloe vera 2
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam