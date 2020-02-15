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Savcılık, Kadir Şeker'in kıyafetlerini kriminale gönderdi

Cumhuriyet Savcılığı, parkta sevgilisini dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren Kadir Şeker'in kıyafetlerini, yerde bir boğuşmanın olup olmadığının belirlenmesi için kriminale gönderdi.
 15 Şubat 2020 18:35
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Savcılık, Kadir Şeker'in kıyafetlerini kriminale gönderdi

Konya'da, üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçakladığı olayın aydınlatılması için Kadir'in kıyafetleri kriminale gönderildi. Öte yandan Duran'ın Eskişehir'de bir süre birlikte kaldığı amcasının oğlu B.D. ifade verdi. B.D. ifadesinde, Özgür ile Ayşe'nin arasında herhangi bir sıkıntının olmadığını ve severek birlikte olduklarını söylediği öğrenildi.

ENGEL OLMAK İSTERKEN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞTU

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken, iddiaya göre Özgür Duran'ın, Ayşe D'yi dövdüğünü gördü. Şeker, Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

AMCASININ OĞLU DA İFADE VERDİ

Soruşturmayı sürdüren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Duran'ın 4 ay önce Ayşe D. ile Antalya'dan Eskişehir'e gidip, burada bir süre aynı evde birlikte yaşadığı amcasının oğlu B.D.'nin ifadesinin alınması yönünde talimat verdi. Talimat gereği B.D'nin Eskişehir'de ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten B.D., "Ayşe ile birlikte Antalya'dan gelerek bir süre benimle kaldılar. Daha sonra Konya'ya geçtiler. Burada kaldıkları süre zarfında bir sıkıntıları olmadı. Zaten severek birlikte olmuşlardı" dediği öğrenildi.

HALI SAHADA MAÇ YAPANLARIN DA İFADESİ ALINDI

Polis, halı sahada maç yaparken Ayşe D'nin çığlıkları üzerine olay yerine koşan, 4'ü Suriye uyruklu, 5 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurdu. Tanıklar, olayı görmediklerini, Ayşe D'nin çığlıkları üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.

EŞYALARI İNCELEMEYE ALINDI

Cumhuriyet Savcılığı, Kadir Şeker'in üzerindeki kıyafetleri, montu ve okul çantasını da incelenmek üzere kriminale gönderdi. Kıyafetlerin üzerinden yola çıkılarak, yerde bir boğuşmanın olup olmadığı, olduysa boğuşmanın derecesinin belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi.
DHA
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