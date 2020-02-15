1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Seçimlerdeki oy oranımızı yeterli görmüyoruz

Erdoğan: Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz.AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir.
 15 Şubat 2020 19:46
Yazdır
Erdoğan: Seçimlerdeki oy oranımızı yeterli görmüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu, dünyada da böyledir, örneği yok. Kime bunu söylersek hepsi şaşırıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, yeni üyelere, "Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz." diyerek, yeni üyelerin partiye kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarını tebrik etti.

"Üye sayımız artıyor ailemiz büyüyor" sloganıyla yürütülen çalışmaların ileri ki aylarda da aynı kararlılıkla devam edeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, siyasi partilerde üye çalışmalarının zor olduğunu, çok büyük emek ve azim istediğini anlattı.

Gençlik Kollarında aktif siyasete başladığı 1976'dan beri, bu çalışmaların önemine ve zahmetine yakından şahit olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde üye sayısının bir partinin gerçek gücünü yansıttığını da çok iyi biliyorum. Bunun için AK Parti'yi kurduğumuzdan beri teşkilatlarımızdan bu noktada asla taviz vermediğimiz en önemli faaliyet, üye sayısını artırma çalışmasıdır. Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu, dünyada da böyledir, örneği yok. Kime bunu söylersek hepsi şaşırıyor. Aynı şekilde 1 milyonu aşan genç ve 4 milyon 700 bini aşan kadın üye sayısıyla bu alanlarda da rakipsiz durumdayız. Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Bu elbette önemli ama bize göre yeterli olmayan bir orandır."

- "Tüm liderlerden daha çok ziyaret yapıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceki yıl 82 milyon nüfusu ve 57 milyon seçmeni olduğunu, nüfusun geçen yıl 83 milyonu aştığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi, görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız. AK Parti, kurulduğu günden beri girdiği her seçimde istisnasız birinci çıkmasını, işte bu bu anlayışla çalışıyor olmasına borçludur. Türkiye'nin en çok oy alan ve 17 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan partisinin genel başkanı olarak hala tüm liderlerden daha çok il, ilçe ziyareti yapıyor, milletimizle buluşuyor, gönül seferberliğimizi kesintisiz sürdürüyorum. Partimizin her kademesindeki kardeşimden de aynı gayreti bekliyorum."

Erdoğan, mahalle temsilcisinin mahallesine, ilçe teşkilatının ilçesine, il teşkilatının iline, merkez karar yönetim kurulu ve merkez yürütme kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarındaki yerlere, genel merkezin de tüm Türkiye'ye sahip çıkması halinde AK Parti'nin sırtını yere getirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

- "Burada gurur yok, burada kibir yok"

Pakistan ziyaretinden saat 01.00 gibi döndüklerini hatırlatan Erdoğan, orada da bu çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Çünkü AK Parti, ulusal bir coğrafyaya değil, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden partidir. Öyleyse bunun idraki içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle biz aynı zamanda o kadim tarihimizden aldığımız mesuliyetin idraki içerisinde bu yola devam edeceğiz. Ne diyoruz? AK Parti milletin partisidir. Bunu boşuna söylemiyoruz. 2001 yılının Ağustos ayında kuruluşunu açıkladığımız AK Parti'yi, isminden ve programından başlayarak her şeyiyle milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla inşa ettik. Hep ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Burada gurur yok, burada kibir yok. Birileri afra tafra yapabilir, gurur satabilir. İnsanlara tebessümü bile kendi nezdinde haram görebilir ama biz bunu asla yapamayız. Bizim için tebessüm bir sadakadır, bunu böyle bileceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Diğer faaliyetlerimizle birlikte üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz."

- "AK Parti'nin olması gereken yer, yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, üye çalışması yapmanın aynı zamanda kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak anlamına geldiğini vurguladı.

Yılın 365 günü bu faaliyet vesilesiyle milletle birlikte olacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milletimizle birlikte olacağız ki seçim günü oyunu istemeye hakkımız ve yüzümüz olsun. Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi artıramamış olmaları, bizim için en büyük ibrettir. Bu bakımdan son yıllarda girdiğimiz seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz. AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir. Bunu göreceğiz. İnşallah yeni üye çalışmaları ve kongre sürecinde yürüteceğimiz çalışmalarla bunu sağlayacağız. Kuru üye değil, her üye bileceğiz ki adeta birer çarpan olarak artacaktır."

- Yeni üye yapılan kişileri telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde konuşma yaptığı kürsünün yanındaki masa üzerine konulmuş klasörleri göstererek, "Bir deneme yapalım." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımıyla klasörden tesadüfi olarak seçilen yeni üyeleri cep telefonuyla aradı.

İlk aramasına konutunun bulunduğu Üsküdar'dan başlayan Erdoğan, aramalarda kendi ilçesinin aranmasını isteyen partililere, "Yeter ki sizin bu aşkınız olsun, heyecanınız olsun, 39 ilçeyi de ararız." diye seslendi.

İlk aramanın yapıldığı Kadir Aydın adlı üyenin telefonunun meşgul olması üzerine görüşülen Berfin Dağdelen, uzun süre görüştüğü kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inanamadı.

Telefonda kendisini tanıtan Erdoğan, Dağdelen'e partiye üyelik yaptırıp yaptırmadığını sordu. Olumlu yanıt alması üzerine Erdoğan, "Ben üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum. Üstelik de Üsküdar'dan komşuyuz galiba. Biz de Üsküdar'da oturuyoruz ama şimdi üye olmakla çok hayırlı bir iş yaptınız. 'Ailece öyleyiz.' diyor Berfin Hanım. Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra bu aileye yeni yeni üyeler de inşallah katacağız. Beyefendiye, aileye şahsım ve şu anda İstanbul İl Teşkilatımızda bini aşkın kardeşimizin selamları var. En kalbi selam ve sevgilerimizi lütfen gönderin." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'CHP'nin İş Bankası'ndan aldığı bir tek kör kuruş yoktur'
15 Şubat 2020 20:11		 Denizli Valiliğinden intihar olayına ilişkin açıklama
15 Şubat 2020 20:01
ABB'den ruhsatsız otoparkın bulunduğu yeşil alana ilişkin açıklama
15 Şubat 2020 19:51		 Bakan Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi
15 Şubat 2020 18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
15 Şubat 2020 18:26		 İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
15 Şubat 2020 18:07
Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama
15 Şubat 2020 17:59		 Çavuşoğlu: Suriye ve İdlib'deki durum S-400'ü etkilemez
15 Şubat 2020 17:43
Ali İhsan Yavuz, yerli tank üretimi için tarih verdi
15 Şubat 2020 17:31		 Ömer Çelik'ten 'İlker Başbuğ' açıklaması
15 Şubat 2020 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:16 - Sebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor20:11 - 'CHP'nin İş Bankası'ndan aldığı bir tek kör kuruş yoktur'20:06 - Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığı Türkiye'ye getirildi20:01 - Denizli Valiliğinden intihar olayına ilişkin açıklama19:56 - DSÖ'den hükümetlere hazırlıklı olun çağrısı19:51 - ABB'den ruhsatsız otoparkın bulunduğu yeşil alana ilişkin açıklama19:46 - Erdoğan: Seçimlerdeki oy oranımızı yeterli görmüyoruz19:43 - Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı18:51 - Survivor yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu: Annem görmesin18:46 - Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza
18:41 - Türkiye'nin kadın komando astsubayları göreve hazır18:35 - Savcılık, Kadir Şeker'in kıyafetlerini kriminale gönderdi18:31 - Bakan Koca'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane müjdesi18:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü18:21 - Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı18:16 - Sürücülere antifriz uyarısı! 7 bin liralık masraf açabilir18:11 - e-YDS 2020/2 İngilizce sonuçları açıklandı18:07 - İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışma hayatının altın kuralları 2
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 3
kartı bloke etmek 1
limon 5
kazık 1
sorloth'un 1 maç ceza alması 2
bahis siteleri 4
tiger woods 2
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 1
sinemada en önde oturmak 5
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam