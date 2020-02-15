Sebebi hala bulunamadı! 13 Şubat'tan beri yanıyor
|15 Şubat 2020 20:16
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Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları 63 saattir devam ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, 13 Şubat'ta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Adana ve civar ilçelerden gelenlerle birlikte 30 araç ve 80 personelle müdahale edilen yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.
Yanan pamuk sapı balyaları ise içten içe yanmayı önlemek amacıyla kepçeyle küçük parçalar halinde boş bir alana taşınarak söndürülüyor.
Yangının gece saatlerinde tamamen söndürüleceği tahmin ediliyor.
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