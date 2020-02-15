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Irak yasak getirdi, tarihi rekor Suriye ve Kuveyt'ten geldi

Irak'ta geçen yıl mayısta yumurta ithalatına getirilen yasak sonrası Türkiye'den, Suriye ve Kuveyt'e yapılan yumurta ihracatı rekor seviyelerde arttı. Irak'a yumurta ihracatı yüzde 66,2 azalırken, Suriye'ye dış satımda yüzde 12 bin 715, Kuveyt'e yüzde 2 bin 981'lik artış kaydedildi.
 15 Şubat 2020 20:36
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Irak yasak getirdi, tarihi rekor Suriye ve Kuveyt'ten geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, son 5 yılda Türkiye'de toplam 97 milyon 648 bin 147 tavuk yumurtası üretildi.

Geçen yıl yumurta üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 1,3 artarak 19 milyon 643 bin adetten 19 milyon 898 bin adede yükseldi.

1,4 milyar dolarlık ihracat

Son 5 yılda 1 milyar 359 milyon dolarlık yumurta ihracatı yapıldı. Geçen yıl ihracat bir önceki yıla göre yüzde 38,2 azalışla 349 milyon 244 bin dolardan 215 milyon 821 bin dolara geriledi. Böylece son 5 yıl içinde yumurta ihracatının en düşük gerçekleştiği 2015 senesindeki 219 milyon 771 bin dolar seviyesinin altına inilmiş oldu.

Geçen yıl en çok yumurta ihracatı 96 milyon 320 bin dolarla Irak'a yapıldı ancak buraya dış satım bir önceki yıla göre yüzde 66,2 düştü. Irak'a 2018'de 285 milyon 438 bin dolarlık yumurta satılmıştı.

Yumurta ihracatında Irak'ı, Suriye ve Kuveyt izledi. Suriye'ye ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 12 bin 715 artarak 41 milyon 28 bin dolara yükseldi. Kuveyt'te ise bu dönemde yüzde 2 bin 981 artışla 31 milyon 641 bin dolarlık ihracat yapıldı. Suriye'ye 2018'de 320 bin 161 dolarlık, Kuveyt'e ise 1 milyon 27 bin 26 dolarlık yumurta ihraç edilmişti.

5 yılda 2,4 milyon dolarlık ithalat

Yumurtada ithalat ise son 5 yılda 2 milyon 435 bin dolar değerine ulaştı. 2018'de 1 milyon 438 bin dolar olan ithalat tutarı geçen yıl 83 bin 570 dolara geriledi.

Afrika pazarı için çalışmalar sürüyor

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Irak hükümetinin geçen yıl mayıs ayından itibaren yumurta ithal edilmesini yasaklayan bir karar aldığını, bu karardan sonra Irak'a yumurta ihracatının sıfırlandığını söyledi.

Afyon, dış ticaret rakamlarına bakıldığında, Suriye ve Kuveyt'e yumurta ihracatının çok fazla arttığının görüldüğünü belirterek, "Iraklı tüccarlar Suriye ve Kuveyt üzerinden yumurta almayı tercih ettiler. Suriye ve Kuveyt'e yumurta sevkiyatında pek sıkıntı olmadı. Yumurta sektöründe Afrika pazarı için çalışmalarımız devam ediyor. Yaşanan sıkıntılardan dolayı geçen yıl üreticilerimiz maliyet seviyesinde satışlar yaptılar." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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