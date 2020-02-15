1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşı korktu: 220 liraya evlerini garantiye alıyor

Ankara, Manisa, Elazığ, Malatya'da meydana gelen ve yurdun diğer illerinde de hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar sigorta şirketlerine koştu. Sigorta başvurularında yüzde 20-25 artış yaşandığına dikkat çekilirken, 100 metrekare bir konuta ortalama 220-230 liraya yıllık poliçe düzenlendiği belirtiliyor.
 15 Şubat 2020 20:41
Yazdır
Vatandaşı korktu: 220 liraya evlerini garantiye alıyor

TÜRKİYE'de, son günlerde meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremler vatandaşları zorunlu deprem sigortası yaptırmaya yönlendirdi. İzmir'in de bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken sigorta uzmanı Mehmet Demirtaş, "Son depremlerin ardından bizim işlerimizde yüzde 20-25 artış oldu. Bilgi alan da poliçelerini onaylatarak kendilerini güvence altına alanlar da var" dedi.

Son dönemde yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırmaya başladı. Ankara, Manisa, Elazığ, Malatya'da meydana gelen ve yurdun diğer illerinde de hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar sigorta şirketlerine koştu. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon konut bulunduğunu ve bu konutlardan yalnızca 10 milyona yakınında deprem poliçeleri bulunduğunu anlatan İzmir'deki sigorta uzmanı Mehmet Demirtaş, yüzde 50-54 arasında sigortalılık oranı olduğuna dikkat çekerek bunun yüzde 70-75 oranında olması gerektiğini savundu. Sigorta oranlarının hala yetersiz olduğunu dile getiren Demirtaş, konuyla ilgili duyarlılığın artmaya başladığını kaydetti. Özellikle Elazığ'da yaşanan depremin ardından deprem sigortasına taleplerin arttığını belirten Demirtaş, "Her gün bizi arayarak deprem sigortasının fiyatını ve kapsamını öğrenmeye çalışanların sayısı artıyor. Deprem sigortası zorunlu bir sigorta ve depreme bağlı olarak yaşanan doğal afetleri de karşılayan bir poliçe türüdür. Yani depremden sonra sel, su hasarı ya da yangın yaşanırsa ve zarar söz konusuysa bunu deprem sigortası karşılar" dedi. İzmir'de 100 metrekare bir konuta 220-230 liraya yıllık poliçe düzenlendiğini söyleyen Demirtaş, kredi kartına 4 ay vadeli ödemelerin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini kaydetti. Halkın hala bu sigorta türü ile ilgili bilinçsiz olduğunu anlatan Demirtaş şunları söyledi:

"Son depremlerin ardından bizim işlerimizde yüzde 20-25 artış oldu. Bilgi alan da var poliçelerini onaylatarak kendilerini güvence altına alanlar da var. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon konut var. Bu konutlardan 10 milyona yakınında yaşam poliçeleri var. Herkesin yaptırması lazım bu sigortayı. Geçen hafta İzmir'de bir fırtına yaşandı. Müşterimizin otomobilin üzerine konteyner düştü. Tek tesellimiz içinde kimsenin olmaması. Ama müşterimizin yeni aldığı bir otomobildi. Sigortası sayesinde hasarı karşılandı. Uygun fiyatlara yıllık poliçeler kesiyoruz."

'RİSKLERİ MİNUMUMA İNDİRMEK MÜMKÜN'

Buca ilçesinde oturan 2 çocuk babası Mali Müşavir Volkan Uğurlu da depremlerin sık yaşanması üzerine sigorta yaptırmak için arayışa geçtiğini belirterek, "Evim için sigorta yaptırmayı düşünüyorum. Aynı zamanda iş yerine de yaptırabilirim. 4 kişilik bir ailem var. Çocuklar kendi aralarında tatbikat yapıyor. Evim 8'inci katta ve beşik gibi sallanıyor. Evden taşınmayı bile düşündük. Ama evimi teminat altına almak istedim. 120 metrekare evim için gayet uygun bir rakam aldım" dedi. Deprem sigortalarıyla ilgili bilgi almak için geldiğini ifade eden Toygar Şakar da şöyle konuştu:

"İzmir deprem bölgesi. Son zamanlarda sık yaşanıyor. Bu durum hem beni hem ailemi korkuttu. Önlem almak istedik. Deprem doğal afet olduğu için onu engellemek mümkün değil. Sigorta yaptırarak riskleri minimuma indirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili bilgi almaya geldim. Deprem sigortalarının primleri oldukça düşük. Ödemeleri de basit. Kredi kartına taksit yapılıyor vade farksız. Ufak primler ödeyerek büyük risklerden kaçınmayı severim."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye genelinde Ocakta 113 bin 615 konut satıldı
14 Şubat 2020 10:31		 Deprem az katlı ev talebini patlattı
12 Şubat 2020 18:38
Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor
11 Şubat 2020 14:47		 Kamu lojmanlarını almak isteyenlere kredi imkanı
11 Şubat 2020 13:31
Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı
10 Şubat 2020 21:41		 Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 değişim ihalesi gerçekleştirdi
10 Şubat 2020 15:45
Elazığ'a 3 kat sınırı
10 Şubat 2020 09:11		 TOKİ'den 'hasarlı yapı' iddialarına ilişkin açıklama
09 Şubat 2020 18:11
KİPTAŞ riskli raporlu mülk sahipleri için 272 konutu satışa çıkacak
08 Şubat 2020 13:21		 Türkiye'de 9,6 milyon konut DASK güvencesi altında
08 Şubat 2020 11:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı: 3 bekçi yaralı22:16 - Aynı hemzemin geçitte 2. kaza: Şoför hayatını kaybetti22:11 - Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek22:06 - KDK'ya kimler başvurabilir? Başvurular ücretli mi?22:01 - 'Doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmak için çok işler yaptık'21:56 - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 7 milyon yolcu geçti21:51 - Marmaris'te deniz kahverengi oldu, görenler şaşıp kaldı21:46 - Fenerbahçe, Ankara'da 3 puan bıraktı21:41 - Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi21:36 - Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
21:31 - Zindaşti'yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı21:26 - Kazaları kazanç kapısına dönüştüren fırsatçılara dikkat!21:21 - Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor21:16 - 'Ölümsüzlük köprüsü' tarihe ışık tutuyor21:11 - Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu21:06 - Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu21:01 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı20:56 - Kuzenini öldürmüştü... Mahkemede kan donduran ifade!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolga ciğerci 1
kadına şiddet 1
çeyrek altının 500 lirayı geçmesi 2
kokoş 1
dizi önermek 2
ponçik 2
çiçeği burnunda 1
ütopya 1
Huzur veren şeyler 1
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam