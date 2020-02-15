1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bize ait diyerek yolu trafiğe kapattılar

İstanbul Sultangazi'de bir inşaat firması, 1998 yılından beri yol olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öne sürerek, yolu trafiğe kapattı. Bölgedeki esnaf duruma tepki gösterirken olay yerine gelen zabıta ekibinin yaptığı incelemede sokağın 211 metrekaresinin inşaat firmasına ait olduğu anlaşıldı. Olay üzerine Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.
 15 Şubat 2020 20:46
Yazdır
Bize ait diyerek yolu trafiğe kapattılar

SULTANGAZİ'de bir inşaat firması, 1998 yılından beri yol olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öne sürerek, yolu trafiğe kapattı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde bulunan 2577. Sokağa dün sabah saatlerinde gelen bir inşaat firması görevlileri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Yolun yapıldığı arsanın kendilerine ait olduğunu ve inşaat çalışmasına başlanacağını belirten firma yetililerine site esnafı tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde 2577 Sokağın 211 metrekaresi, yolu kapatan firmaya ait olduğu anlaşıldı. Zabıta ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı incelemeden sonra firmanın inşaat çalışmasına başlayabileceğini söylemesi üzerine firma yetkilileri, şeritleri sökerek olay yerinden ayrıldı.

Site esnaflarından Mustafa Kendir, 2011 yılına kadar burada bir arsa yoktu. Yoldu burası. 2011 yılındaki imar tadilatıyla beraber Sultangazi Belediyesi sokağın tam ortasında 211 metrekare bir arsa çıkarmış. Ve bu arsayı belli bir süre askıda bırakmışlar. Bizim de esnaf olarak bundan haberimiz olmadı. Ve burası bir müteahhide satılmış, ruhsatı da verilmiş. Şimdi müteahhit yolun ortasına yapıyı yapacak. Belediyeye ve birçok yere müracaat etmemize rağmen hiçbir sonuç elde edemedik. Bugün müteahhit geldi, yolu kapattı. Bazı süreçler tamamlanmadığı için müteahhit çalışmalarını şu anda erteledi. 1-2 ay bina yapılmayacak. Bu yol çok önemli bir yol. Kestirme bir yol. Buradan girdiğiniz zaman İsmetpaşa Mahallesi'ne kadar uzanan bir yol. Belediye bize burayı istimlak edemeyeceğini söyledi. Bu kestirme yol müteahhit kazmayı vurduğu zaman tamamen yok olacak. Sabah müteahhidin kalfa geldi. Şeritlerle kapattı. Tabi insanlar ister istemez bir tepki verdi. Çünkü hiçbir bildirim yok. Belediyeden yetkililer geldi. Bunun böyle olamayacağını, Fen İşleri Müdürlüğü'nün burada bir çalışma yapacağını müteahhit firmaya bildirerek yolu açtılar" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi
15 Şubat 2020 21:41		 Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
15 Şubat 2020 21:36
Kazaları kazanç kapısına dönüştüren fırsatçılara dikkat!
15 Şubat 2020 21:26		 Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor
15 Şubat 2020 21:21
Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu
15 Şubat 2020 21:06		 Herkes göç etti sadece o kaldı! Asırlık köyde tek başına
15 Şubat 2020 20:31
Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
15 Şubat 2020 19:43		 İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'
15 Şubat 2020 17:55
Hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı
15 Şubat 2020 17:39		 Her gün 384 basamağı çıkıyorlar... Öğrencilerin zorlu yolu!
15 Şubat 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı: 3 bekçi yaralı22:16 - Aynı hemzemin geçitte 2. kaza: Şoför hayatını kaybetti22:11 - Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek22:06 - KDK'ya kimler başvurabilir? Başvurular ücretli mi?22:01 - 'Doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmak için çok işler yaptık'21:56 - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 7 milyon yolcu geçti21:51 - Marmaris'te deniz kahverengi oldu, görenler şaşıp kaldı21:46 - Fenerbahçe, Ankara'da 3 puan bıraktı21:41 - Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi21:36 - Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
21:31 - Zindaşti'yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı21:26 - Kazaları kazanç kapısına dönüştüren fırsatçılara dikkat!21:21 - Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor21:16 - 'Ölümsüzlük köprüsü' tarihe ışık tutuyor21:11 - Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu21:06 - Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu21:01 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı20:56 - Kuzenini öldürmüştü... Mahkemede kan donduran ifade!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tiger woods 2
luiz gustavo 1
aloe vera 2
kokoş 1
ütopya 1
bahis siteleri 4
limon 5
Beyaz leblebi 1
çizgi film 1
kelimelik 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam