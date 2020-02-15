Bize ait diyerek yolu trafiğe kapattılar
|15 Şubat 2020 20:46
|Yazdır
SULTANGAZİ'de bir inşaat firması, 1998 yılından beri yol olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öne sürerek, yolu trafiğe kapattı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde bulunan 2577. Sokağa dün sabah saatlerinde gelen bir inşaat firması görevlileri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Yolun yapıldığı arsanın kendilerine ait olduğunu ve inşaat çalışmasına başlanacağını belirten firma yetililerine site esnafı tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde 2577 Sokağın 211 metrekaresi, yolu kapatan firmaya ait olduğu anlaşıldı. Zabıta ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı incelemeden sonra firmanın inşaat çalışmasına başlayabileceğini söylemesi üzerine firma yetkilileri, şeritleri sökerek olay yerinden ayrıldı.
Site esnaflarından Mustafa Kendir, 2011 yılına kadar burada bir arsa yoktu. Yoldu burası. 2011 yılındaki imar tadilatıyla beraber Sultangazi Belediyesi sokağın tam ortasında 211 metrekare bir arsa çıkarmış. Ve bu arsayı belli bir süre askıda bırakmışlar. Bizim de esnaf olarak bundan haberimiz olmadı. Ve burası bir müteahhide satılmış, ruhsatı da verilmiş. Şimdi müteahhit yolun ortasına yapıyı yapacak. Belediyeye ve birçok yere müracaat etmemize rağmen hiçbir sonuç elde edemedik. Bugün müteahhit geldi, yolu kapattı. Bazı süreçler tamamlanmadığı için müteahhit çalışmalarını şu anda erteledi. 1-2 ay bina yapılmayacak. Bu yol çok önemli bir yol. Kestirme bir yol. Buradan girdiğiniz zaman İsmetpaşa Mahallesi'ne kadar uzanan bir yol. Belediye bize burayı istimlak edemeyeceğini söyledi. Bu kestirme yol müteahhit kazmayı vurduğu zaman tamamen yok olacak. Sabah müteahhidin kalfa geldi. Şeritlerle kapattı. Tabi insanlar ister istemez bir tepki verdi. Çünkü hiçbir bildirim yok. Belediyeden yetkililer geldi. Bunun böyle olamayacağını, Fen İşleri Müdürlüğü'nün burada bir çalışma yapacağını müteahhit firmaya bildirerek yolu açtılar" dedi.
Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi
15 Şubat 2020 21:41
|Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
15 Şubat 2020 21:36
|Kazaları kazanç kapısına dönüştüren fırsatçılara dikkat!
15 Şubat 2020 21:26
|Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor
15 Şubat 2020 21:21
|Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu
15 Şubat 2020 21:06
|Herkes göç etti sadece o kaldı! Asırlık köyde tek başına
15 Şubat 2020 20:31
|Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
15 Şubat 2020 19:43
|İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'
15 Şubat 2020 17:55
|Hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı
15 Şubat 2020 17:39
|Her gün 384 basamağı çıkıyorlar... Öğrencilerin zorlu yolu!
15 Şubat 2020 17:19