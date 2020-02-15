'Ölümsüzlük köprüsü' tarihe ışık tutuyor
|15 Şubat 2020 21:16
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi'nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2'nci Flavius Julius Costantinus tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor. Arkeolojik verilere göre Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde doğuyla batının en önemli kavşak noktası olan Misis Köprüsü, ölümsüzlük ilacını bulduğuna inanılan Lokman Hekim'in, bu ilacı yazdığı kağıdı üzerinden geçerken nehre düşürdüğü köprü olması nedeniyle, 'Ölümsüzlük Köprüsü' adıyla da biliniyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprünün Misis için önemli bir eser olarak öne çıkıyor.
ÖNEMLİ BİR ESER
Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprünün Misis için önemli bir eser olduğunu belirten Veysel Metin (82), "Lokman hekimin bu bölgede insan ömrüne iyi gelen bir ot olduğunu duyması üzerine aramaya geldiği söyleniyor. Lokman Hekim'in tam köprü üzerinden geçerken Cebrail meleğin kanadıyla vurup, elindeki kitabın nehre düştüğünü duymuştuk" diye konuştu.
'TURİSTLER GELİYOR'
Volkan Çakır (27) ise köprünün bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu köprünün bölge için büyük önemi var. Lokman Hekim köprüsü olarak da biliniyor. Misis Köprüsü'nden geçmek bizim için bir zevk ve şehir dışından da turistler geliyor. Daha fazla tanıtılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Köprüyü sürekli kullandığını belirten Hülya Manas da, "Misis Köprüsü, ölümsüzlük şehri olarak bilinen Misis için önemli bir eser. Köprüyü görmek için yurt dışından bile gelenler oluyor. Biz de buradan geçerken mutlu oluyoruz" dedi.
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