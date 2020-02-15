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Zindaşti'yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı

Burhan Kuzu'ya tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddialarıyla soruşturma başlatılmasına neden olan Zindaşti'nin tahliyesine karar veren hakim C.Ö. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı
 15 Şubat 2020 21:31
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Zindaşti'yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı

Uyuşturucu ticareti ve bir dizi cinayetin sanığı olarak tutuklanan Naci Şerifi Zindaşti'yi gece yarısı tahliye eden hakim C.Ö.'nün 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu da Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Burhan Kuzu'nun, Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddialarına ilişkin bir evrakı başsavcılığa göndermesi üzerine Kuzu hakkında inceleme başlatmıştı.

Burhan Kuzu hakkında 'Zindaşti' incelemesi

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında "adam öldürmek", "cinayete azmettirmek", "FETÖ üyeliği" suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. Zindaşti'nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi. İddiaları, "Kendisini tanımam" diyerek reddetmişti.

Zindaşti'yi gece yarısı tahliye eden hakim C.Ö.'nün 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Habertürk'den Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre müfettişlerin hazırladığı dosyada ortaya çıkan ifadelerden sonra HSK hakim C.Ö.'nün meslekten tedbiren uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırmaya dair bilgi HSK'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı resmi bir yazıda ortaya çıktı. Yazıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddialarla ilgili açılmış soruşturma dosyasında bilgi talebinde bulundu. HSK, hakim C.Ö.'nün 26 Kasım 2019 günü "3 ay süreyle tedbiren görevinden uzaklaştırıldığı" bilgisini verdi. Buna göre 3 aylık uzaklaştırma süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan C.Ö. hakkında nihai karar disiplin kurulu tarafından verilecek.
Habertürk
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