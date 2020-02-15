1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
 15 Şubat 2020 21:36
Yazdır
Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pazarcılık yapan Fırat Furan, müşterilerden aldığı para üstlerini, loto kuponuna yazdı. Furan, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü çekilen Süper Loto şans oyununda 6 rakımı da tahmin eden Antalyalı bir vatandaş 15 buçuk milyon liranın sahibi olurken, 4 rakamı doğru tahmin edip diğer iki rakamı da tek birer sayıyla kaçıran Pazar esnafı Fırat Furan ise yaşadığı şaşkınlığı İhlas Haber Ajansı'na (İHA) aktardı.

Büyük ikramiye kıl payı kaçtı

Çerkezköy ilçesinde Pazarcılık yapan Fırat Furan ise geçtiğimiz Perşembe günü Paralı Kavşağı'nda bulunan bayiden oynadığı şans oyununun sonuçlarını incelediğinde büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kuponunu kontrol eden Furan, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. 4 rakamı doğru tahmin eden Furan'ın kuponunda yer alan diğer iki rakam da birer sayı ile büyük ikramiyeyi kıl payı kaçırmasına sebep oldu.

Satış yaparken kupon doldurdu

Gazetemize yaşadığı şaşkınlığı değerlendiren Furan, "O gün pazarda satış yaparken bir yandan da eğlence olsun diye Süper Loto kuponu dolduruyordum. Bir müşteriden 15 lira para almıştım ve o rakamı kuponuma yazdım ilk olarak. Daha sonra birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarıma birer rakam söylemelerini rica ettim ve o rakamları kuponuma yazdım. Ertesi gün sonuçları incelediğimde ise büyük bir şaşkınlık yaşadım çünkü sadece 2 sayıyı doğru bilememiştim ve o sayılarda birer rakamla kaçmıştı" dedi.

Hayalini dile getirdi

Büyük ikramiyenin kendisine isabet etmesi halinde yapmak istediklerini gazetemize aktaran Furan, "Eğer büyük ikramiye bana isabet etmiş olsaydı pazar esnafının bütün mallarını satın alıp halk günü adı altında ücretsiz halka dağıtılmasını sağlamak isterdim. Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi
15 Şubat 2020 21:41		 Kazaları kazanç kapısına dönüştüren fırsatçılara dikkat!
15 Şubat 2020 21:26
Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor
15 Şubat 2020 21:21		 Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu
15 Şubat 2020 21:06
Bize ait diyerek yolu trafiğe kapattılar
15 Şubat 2020 20:46		 Herkes göç etti sadece o kaldı! Asırlık köyde tek başına
15 Şubat 2020 20:31
Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
15 Şubat 2020 19:43		 İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'
15 Şubat 2020 17:55
Hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı
15 Şubat 2020 17:39		 Her gün 384 basamağı çıkıyorlar... Öğrencilerin zorlu yolu!
15 Şubat 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı: 3 bekçi yaralı22:16 - Aynı hemzemin geçitte 2. kaza: Şoför hayatını kaybetti22:11 - Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek22:06 - KDK'ya kimler başvurabilir? Başvurular ücretli mi?22:01 - 'Doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmak için çok işler yaptık'21:56 - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 7 milyon yolcu geçti21:51 - Marmaris'te deniz kahverengi oldu, görenler şaşıp kaldı21:46 - Fenerbahçe, Ankara'da 3 puan bıraktı21:41 - Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi21:36 - Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
21:31 - Zindaşti'yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı21:26 - Kazaları kazanç kapısına dönüştüren fırsatçılara dikkat!21:21 - Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor21:16 - 'Ölümsüzlük köprüsü' tarihe ışık tutuyor21:11 - Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu21:06 - Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu21:01 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı20:56 - Kuzenini öldürmüştü... Mahkemede kan donduran ifade!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadir Şeker'in telefonu incelendi
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen öğretmen görevden alındı
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışma hayatının altın kuralları 2
çizgi film 1
çeyrek altının 500 lirayı geçmesi 2
xiaomi 2
fenerbahce'nin el birliğile şampiyonluk yarışından uzaklaştırılm 1
ponçik 2
aloe vera 2
mausun kendi başına hareket etmesi 4
serdar aziz 1
fenerbahce'nin el birliğiyle şampiyonluktan uzaklaştırılması 2
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam