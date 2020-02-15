Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi
Televizyoncu ve gazeteci Sedef Kabaş'ın bir kaza geçirdiği, bunun ardından da zor bir ameliyata girdiği twitter hesabından duyuruldu.
|15 Şubat 2020 21:41
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Gazeteci ve televizyoncu Sedef Kabaş'ın kaza geçirdiği duyuruldu. Ameliyat olan Sedef Kabaş'ın bir süreliğine programlarına ara verdiği bildirildi.
Sedef Kabaş'ın, kişisel Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir kaza sonucu ameliyat geçirdiğini belirtti.
Yayınlarına bir süre zorunlu olarak ara veren Kabaş'ın ekranlara ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.
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