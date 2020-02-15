Fenerbahçe, Ankara'da 3 puan bıraktı
Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
|15 Şubat 2020 21:46
|Yazdır
Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Saba Lobzhanidze ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+5. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Ankaragücü'nün puanı ise 20 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beşiktaş'ın borcu açıklandı
15 Şubat 2020 21:01
|Denizlispor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
15 Şubat 2020 18:46
|Shane Larkin, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
14 Şubat 2020 14:45
|Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
13 Şubat 2020 21:36
|PFDK, Trabzonsporlu Sörloth'un cezasını açıkladı
13 Şubat 2020 17:38
|Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e TC kimlik kartını verdi
13 Şubat 2020 15:59
|TFF, Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi
13 Şubat 2020 14:21
|VAR da yeni dönem başlıyor...
13 Şubat 2020 08:28
|Galatasaray kupaya veda etti
12 Şubat 2020 22:19
|Fenerbahçe kupada yarı finalde
11 Şubat 2020 22:18