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Fenerbahçe, Ankara'da 3 puan bıraktı

Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
 15 Şubat 2020 21:46
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Fenerbahçe, Ankara'da 3 puan bıraktı

Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Saba Lobzhanidze ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+5. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Ankaragücü'nün puanı ise 20 oldu.

Memurlar.Net
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