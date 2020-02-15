Marmaris'te deniz kahverengi oldu, görenler şaşıp kaldı
|15 Şubat 2020 21:51
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Marmaris'te şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanakla tepelerden aşağı inen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Ayrıca bazı yerlerde taşan rögarlardan gelen pis su, denize aktı. Bunun yanında cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
Marmaris- Antalya Karayolu'nda, yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan kaya parçaları, ulaşımı aksattı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilo yağış düştüğü ifade edildi.
YALIKAVAK'TA TAŞKIN MÜDAHALESİ
Bodrum'da da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Yalıkavak Mahallesi'nde dere taşkınları olurken, bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, derenin tıkanmasına yol açan bahçe atıkları ve çöpleri temizledi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın denetiminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, su taşkınından etkilenen iş yerlerinde tespit ve inceleme yaptı.
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