Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?
|25 Şubat 2020 00:02
|Yazdır
Bir okul müdürü, Tunceli Valiliği tarafından hizmetin ve İl Güvenlik İşleri Bürosunun yazısı gereği okul müdürlüğünden alınarak öğretmen olarak atanması üzerine açılan davada; Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 24.12.2019 gün ve YD İtiraz No: 2019/1065 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararda eğitim kurumu yöneticilerinin ancak adli ve idari soruşturma sonucu görevden alınabileceği belirtilmiştir.
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi kararında; "Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 33. maddesinde; "Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanlar, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca, eğitim kurumları yöneticileri haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporlar yetkili amir ve kurullarca değerlendirildikten sonra bu değerlendirmenin sonucuna göre yöneticilik görevinden alınarak durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabileceklerdir.
Bu durumda; davacı hakkında varsa adli ve idari soruşturmaların sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, davacı hakkında herhangi bir soruşturma olmaksızın davacının idarecilik görevi üzerinden alınarak Tunceli İli, Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sınıf öğretmeni olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." açıklamalarına yer vermiştir.
İşte o karar;
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okulu, proje okuluna dönüştürülen ve görev süresi dolan yönetici, yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?
14 Şubat 2020 11:10
|Mahkeme, münhal müdürlüğün ilan edilmemesini iptal etti
08 Şubat 2020 21:40
|Okul müdürlüğü görevine iade edilenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?
23 Şubat 2019 10:00
|Danıştay'dan, proje okullarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı
11 Ocak 2019 15:47
|İlçe milli eğitim müdürlüğüne geri döndü
10 Ekim 2016 00:01
|Danıştay'dan, MEB'in yönetici atama sınavı için çok önemli karar
03 Haziran 2016 02:48
|Okul müdürü ve müdür yardımcısı atamalarına iptal kararı
11 Haziran 2015 07:58
|Danıştay sitesinde, şube müdürlüğü sözlü sınavı kararları
27 Nisan 2015 10:20
|Okul müdürünün görev süresinin uzatılmamasında 2. BİM kararı
04 Aralık 2014 00:02
|İlköğretim Din Kültürü öğretmenleri, liselere müdür olarak atanabilir
16 Ocak 2013 08:58