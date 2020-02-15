Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas ile yaptığı görüşmede, İdlib konusunun gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin siyasi çözüm yerine askeri çözüme inandığını ve son zamanlarda saldırganlığını artırdığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu saldırıları durdurmak için Türkiye'nin, Rusya ile çaba sarf ettiğine değinerek, "Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara'daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin tesis edilmesi için birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "İngiltere ve ABD'nin verdiği desteği, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden (AB) de daha görünür şekilde görmek istiyoruz. Eğer biz bunu durduramazsak, büyük insani trajedi olacak." diye konuştu.

"Önemli olan ateşkesin sağlanması"

Çavuşoğlu, şu anda Türkiye sınırına yaklaşan insanlar için Almanya'nın da desteğiyle briket evler yaptıkları bilgisini paylaşarak, bunun geçici çözüm olduğuna dikkati çekti.

Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil."

'Libya'da kalıcı bir ateşkesten sonra tek çözüm, siyasi çözümdür'

Mevkidaşı Maas ile yaptığı görüşmede, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürece geçilmesi için bundan sonra birlikte nasıl çalışabilecekleri konusunu değerlendiklerini aktaran Çavuşoğlu, sahadaki mevcut sorunların da gündeme geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkesten sonra tek çözüm, siyasi çözümdür. Bunun için de birlikte çalışacağız." dedi.

Sahadaki en büyük riskin, Hafter'in ihlalleri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, sivillere yönelik saldırılarını artıran Hafter'in mutlaka durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

"MİT'in Almanya'da istihbarat topladığı iddiaları, komplo teorisi ve gerçek dışı"

Bakan Çavuşoğlu, "MİT'in, Almanya'da özellikle PKK ve FETÖ konularında istihbarat topladığı" iddialarına ilişkin yöneltilen soruya karşılık, Türk istihbaratının, Alman istihbaratı gibi meşru olduğunu ve Türkiye'de Alman istihbaratının akredite unsurları olduğu gibi Almanya'da da Türk istihbaratı unsurları bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin içişleri bakanlıkları ve istihbaratları arasında iyi iş birliği bulunduğuna da dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Fakat sizin söylediğiniz tamamen komplo teorisi ve gerçek dışıdır. Almanya'da PKK'yı destekleyen ve PKK lehine faaliyet gösterenler var. Aynı şekilde, Türkiye'de darbeyi yapanların sorumluları, en önde gelenleri Almanya'da yaşıyor. Sadece Amerika'da yaşamıyor. Esasen bu insanlara yönelik gizli istihbarat toplamaya gerek yok.

Almanya'da faaliyetlerini çok açık şekilde kamuoyunun önünde sürdürüyorlar. Diğer taraftan, özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra saldırıya uğrayanlar, bizim vatandaşlarımız. Neden sadece FETÖ ve PKK'lıların haklarını savunmaya kalkışıyorsunuz?"

Çavuşoğlu, birkaç gün önce Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait 4 camiye bomba ihbarı yapıldığını ve terör örgütü PKK'ya karşı duran Türklere yönelik saldırılar olduğunu hatırlatarak, "Siz ise sadece PKK ve terör örgütlerine yönelik saldırıları gündeme getiriyorsunuz ama vatandaşlarımıza yönelik bu saldırıları, İslamofobik ve teröristlerin yaptığı bu saldırıları görmezden geliyorsunuz." diye konuştu.