BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 10.02.2020 tarih ve 2969663 sayılı yazılarıyla Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda BT Rehber Öğretmeni görevlendirmeleri ilgi yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Konuyla ilgili il milli eğitim müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda görevlendirme süreçlerinde aşağıda belirtilen hususlarında dikkate alınması gerekmektedir.

1. 30/12/2015 tarih ve 13507730 sayılı yazıda belirtildiği şekilde valiliklerce Fatih Projesi BT Rehberliği Görevlendirmeleri her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.

Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmamaktadır. Her bir görevlendirme dönemi kendi içerisinde bütünlük oluşturmaktadır. Bu sebeple yapılan görevlendirmeler I. ve II. öğretim dönemi içerisinde yapılan seminer dönemlerini kapsayacaktır.

2. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde ilgi yazı Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında başka bir görev verilmeyecektir.

Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

3. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olmadığı ve ders görevi olduğu günlerde nöbet görevi verilebilir ve bu doğrultuda nöbet ücreti ödenir.

4. İlgi yazıda belirtildiği şekilde yapılan Fatih Projesi BT rehberliği görevi proje kapsamında donanım kurulumları yapılan okullara öğretmen ve öğrenci sayıları fazla olanlara öncelik verilerek yapılacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR