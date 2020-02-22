1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?

Fatih Projesi BT Rehberliği ile görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.
 22 Şubat 2020 18:00
Yazdır
BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 10.02.2020 tarih ve 2969663 sayılı yazılarıyla Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda BT Rehber Öğretmeni görevlendirmeleri ilgi yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Konuyla ilgili il milli eğitim müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda görevlendirme süreçlerinde aşağıda belirtilen hususlarında dikkate alınması gerekmektedir.

1. 30/12/2015 tarih ve 13507730 sayılı yazıda belirtildiği şekilde valiliklerce Fatih Projesi BT Rehberliği Görevlendirmeleri her yıl I. ve II. öğretim dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.

Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmamaktadır. Her bir görevlendirme dönemi kendi içerisinde bütünlük oluşturmaktadır. Bu sebeple yapılan görevlendirmeler I. ve II. öğretim dönemi içerisinde yapılan seminer dönemlerini kapsayacaktır.

2. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde ilgi yazı Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında başka bir görev verilmeyecektir.

Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.

3. Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olmadığı ve ders görevi olduğu günlerde nöbet görevi verilebilir ve bu doğrultuda nöbet ücreti ödenir.

4. İlgi yazıda belirtildiği şekilde yapılan Fatih Projesi BT rehberliği görevi proje kapsamında donanım kurulumları yapılan okullara öğretmen ve öğrenci sayıları fazla olanlara öncelik verilerek yapılacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DYK'da hafta sonu görev alan iki müdür yardımcısından hangisine yönetim görevini bağlı ekstra ek ders ücreti ödenir?
02 Şubat 2020 11:10		 Valilik; gezi veya seminer için öğretmeni görevlendirirse o günler için DYK ödenir mi?
28 Ocak 2020 10:10
Öğretmenlere DYK'da haftada 10 saatten fazla ders görevi verilebilir mi?
14 Ocak 2020 14:02		 2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
07 Ocak 2020 09:31
Seminer döneminde, hizmetiçi eğitim kursunda da görevlendirilen öğretmene, hangi ücret ödenir?
02 Ocak 2020 10:05		 MEB, tüm öğrenciler derse gelmediğinde ortaya çıkan ek ders sorununu artık çözmeli
22 Aralık 2019 12:01
Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?
21 Aralık 2019 11:20		 Süt izni alan sınıf öğretmeninin ek ders ücreti kesilir mi, kimlerin kesilmez?
14 Kasım 2019 14:50
MEB'den, kadroya geçişe dair açıklama
24 Ekim 2019 20:31		 'Ara tatil' için düzenleme yapılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacak
11 Ekim 2019 14:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Meteorolojiden yağış uyarısı20:00 - Bakan Soylu, Elazığ'da konteyner yerleşim alanlarını inceledi19:56 - Gençlik Bakanlığı, GYS sınav uygulama kılavuzu yayımlandı19:49 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı19:45 - Bakan Dönmez, kaza geçiren Özhaseki'yi ziyaret etti19:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz19:03 - Kilosu 2 milyon dolar olan 'lazer çipi' ihracat yolunda18:57 - Yerli otomobil fabrikası için imar değişikliği yapılacak18:51 - Milli atlet Eşref Apak, 5'inci kez olimpiyat vizesi aldı18:46 - Koray Aydın: Günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor
18:41 - Bilim Heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı18:36 - ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı!18:30 - EGM'den Twitter'da yayımlanan videoya ilişkin açıklama18:24 - Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı18:19 - Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor18:14 - Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı18:09 - Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü18:04 - Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kombo 1
didim 3
Tristan de Cunha 4
yalı çapkını 1
ersun yanal 1
esnemek 1
yanlış yazılan sözcükler 4
aklından geçeni söylemek 4
cumartesi 1
Tatil Yerleri 5
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam