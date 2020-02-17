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MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, kadroya geçen öğretmenlerin 657 sayılı Kanunun 64. maddesine göre bir kademe alıp alamayacağına ilişkin olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından görüş yazısı aldı.
 17 Şubat 2020 00:01
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MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı

"Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler bir kademe alır mı?" başlıklı haberimizde;

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 4. fıkrasındaki; "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verildiğine atıfta bulunarak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 4. fıkrasındaki; "hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir." hükmüne dayanarak "sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların geçmiş üç yıl hizmetleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilerek hak ettikleri tarihte iki yıla bir kademe ve sekiz yıllık olumlu sicilden dolayı bir kademe verilmesi gerekmektedir." demiştik.

Fakat MEB, Türk Eğitim Sen tarafından yapılan sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlere iki yıla bir kademe verilmesi talebini red etmiştir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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