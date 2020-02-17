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Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?

Toplu sözleşme hükmüne göre kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek bu kapsamda çalıştırılan işçilere fiilen çalıştıkları her Cumartesi günü için çalıştığı süreye bakılmaksızın 110,00 TL ödenebilecektir.
 17 Şubat 2020 00:02
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Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?

Kurum ve okullarda 696 Sayılı KHK Sürekli/Geçici İşçi olarak çalışmakta olan personel; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesi Uyarınca İdarelerce İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerinin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesine tabidirler.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesi Uyarınca İdarelerce İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerinin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu Toplu İş Sözleşmesinin "Haftalık çalışma süresi" başlıklı 17. maddesi hükümlerinde Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenip ödenemeyeceği hususu açıklanmıştır.

İşte o madde;

"Haftalık çalışma süresi

MADDE 17:

İş yerinde haftalık çalışma süresi toplam 45 saattir. Bu süre beş gün üzerinden düzenlenir. Pazar günü hafta tatilidir. Cumartesi günü işçiler dinlendirilir. Ancak, haftalık çalışma süresinin 6 iş gününe bölünerek uygulandığı işyerlerinde bu uygulamaya devam edilir.

Çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanları iş yerinin niteliği göz önünde tutularak işveren veya vekillerince tespit olunur ve iş yerinde ilan edilir. Üyelere çalışma süresinin ortalama bir zamanında, bir saat ara dinlenmesi verilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Bakanlığa bağlı okullarda ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerden olan kurs, eğitim ve sınav faaliyetleri nedeniyle çalışma yapılması gereken durumlara münhasır olmak kaydıyla Cumartesi günü işçiler çalıştırılabilir. Bu şekildeki çalışma durumunda haftalık 45 saatlik çalışma süresi 6 güne bölünmek suretiyle uygulanır.

İşveren yukarıdaki çalışmalara katılacak olan işçilerden her sözleşme yılının başında yazılı muvafakat almak zorundadır.

İlgili birimde çalışan işçilerin ihtiyacı karşılayacak sayıda olanların yazılı muvafakat vermemesi halinde, İhtiyaç duyulan işçi, diğer okullardan talep edilen okula, muvafakati olanlar arasından temin edilir.

Bu kapsamda çalıştırılan işçilere fiilen çalıştıkları her Cumartesi günü için çalıştığı süreye bakılmaksızın 01.07.2018-30.06.2019 tarihleri arasındaki dönem için 100,00 TL; 01.07.2019-31.12.2020 arasındaki dönem için de 110,00TL ödenir.

Ayrıca, bu maddenin birinci paragrafında belirtilen haftalık çalışma süresinin gerek beş, gerekse altı güne bölünerek uygulandığı iş yerlerinden kömür kalorifer sistemi ile ısıtılan okullar ile üç öğün yemek verilen yatılı eğitim kurumlarına münhasır olmak kaydıyla; bu iş yerlerinde tüm çalışma sistemlerinin uygulanmasına rağmen personel yetersizliğinden dolayı işçilerin dinlenme günlerinde kaloriferci ve aşçı olarak çalışanlardan her bir meslekten bir işçi ile sınırlı olmak kaydıyla, işveren tarafından göreve çağrılan; mesleği icra edebileceğine dair ehliyet veya belgeye sahip aşçı ve kaloriferci işçiye, fiilen kalorifer yaktıkları ve yemek pişirdikleri bu günler için de aynı ödeme yapılır.

Bu işçilere ayrıca fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilmez. Bu ödeme sosyal yardım farkının hesabında dikkate alınmaz."

Bu toplu sözleşme hükmüne göre kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek bu kapsamda çalıştırılan işçilere fiilen çalıştıkları her Cumartesi günü için çalıştığı süreye bakılmaksızın 110,00TL ödenebilecektir.

MEB bu soruyu aşağıdaki yazısıyla cevaplayarak ücret ödenebileceğini söylemiştir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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