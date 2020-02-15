Sızma girişiminde bulunan teröristler obüslerle vuruldu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.
|15 Şubat 2020 22:37
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.
Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı.
Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekiline soruşturma
15 Şubat 2020 22:31
|Bursa'da terör örgütü operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
15 Şubat 2020 15:07
|Adnan Oktar örgütü şüphelilerinden 2 kişi tutuklandı
15 Şubat 2020 13:36
|FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş
15 Şubat 2020 12:41
|PKK'ya eleman kazandıran müzik eğitim merkezine operasyon
15 Şubat 2020 10:21
|FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
15 Şubat 2020 08:38
|7 Şubat'ın Adil Öksüz'ü
15 Şubat 2020 07:10
|HDP vekilin evinde saklanan terörist gözaltına alındı
14 Şubat 2020 23:17
|Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
14 Şubat 2020 22:07
|FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanının tahliye talebi reddedildi
14 Şubat 2020 19:15