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Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşü basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni bir darbe girişimi söylentilerini değerlendiren Erdoğan, "Milletimiz 'Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı' demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" dedi.
 15 Şubat 2020 22:49
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Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan, yeni bir darbe girişimi söylentilerine de yanıt verdi. Erdoğan, "Milletimiz 'Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı' demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ'DA GEREKEN CEVABI ALDILAR"

Son dönemde şu anda konuştuğunuz bütün konular aslında Enver Altaylı'nın iddianamesinin ortaya çıkmasından sonra gündemimize geldi. Adeta o iddianame Türkiye'de küllenmiş ya da eski vesayetçileri biraz panikletmiş gibi görünüyor. Hem İlker Başbuğ'un açıklaması hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Bu iddianame neticesinde FETÖ'nün asıl ayağı, FETÖ'nün asıl üs hattına ulaşılma gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla birincisi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onları paniklemiş görüyor musunuz?

İkincisi bu konuşmalar birilerini yeniden darbe hülyasına yöneltmiş ya da birileri darbe duasına çıkmış gibi çeşitli değerlendirmeler yapıyorlar. Türkiye'de bu saatten sonra darbeye niyetlenecek kimseler var mıdır?

Bunlar özellikle 15 Temmuz'da zaten gerekli cevabı aldılar. Ve milletimiz de bu konularda artık çok ciddi bir deneyimi şu anda kazanmış durumda. Yani böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz "kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı" demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz'da verdik. Bundan sonra da ben milletimin aynı şekilde karşılık vereceğine olan imanım kesinlikle tamdır.

Kaldı ki biz, Marmaris'ten Hande Hanım'ın bizimle telefon bağlantısına verdiğimiz cevapla beraber herkesi meydanlara davet ettik. Milletimizi meydanlara davetimize hakikaten milletimiz aynı kararlılıkla cevap verdi ve meydanlara döküldü. Biz de oraya geldik. Ama Bay Kemal o tankların arasından sıyrılıp gitti. Biz ise meydanda, havalimanında halkımızla beraber olduk. Üstümüzden F16'lar uçuyordu. Üstümüzden helikopterler uçuyordu. Ama biz orada vatandaşımız ile beraber durduk. Herhangi bir yere gitmedik. Bay Kemal, "nereye kaçarsak kaçalım bizi kovalayacakmış!" Ya sen daha o akşam kaçtın. O akşam sen havalimanından hemen Bakırköy'e kaçtın. Bir de utanmadan sıkılmadan ne diyor? Benim haberim olsaydı "ben de beklerdim" diyor. Millet orada neyi bekledi? Onun için bana göre bu millet artık bu darbelere ve bu tür gelişmelere karşı çok daha kararlıdır. İnanıyorum ki darbe heveslilerine milletimiz gereken cevabı da meydanlarda farklı bir şekilde verebilecek bir güce, bir potansiyele, bir imana sahiptir.
Memurlar.Net
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