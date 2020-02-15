Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 ölü
|15 Şubat 2020 22:54
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Tempodrom'da gerçekleşen Güldür Güldür Show'un Almanya turnesi kanlı bitti. Şovun gösterildiği salondan saat 23.00 sıralarında dışarı çıkan gruba, siyah giyimli 15 kişilik bir grup saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu ve 1 kişi aldığı yaralar sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.
SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay yerine çok sayıda polis geldi ve saldırganlar kaçtı. Ağır silahlı polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saldırının nedeni ve iki grubun birbiriyle husumeti olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
"TÜRKLER'İN ŞOVUNUN ARDINDAN ÇATIŞMA ÇIKTI"
Alman basını, "Türkler'in şovunun ardından, Berlin'de silahlı çatışma çıktı" diyerek olayı geniş şekilde duyurdu.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI
Sözcü'de yer alan habere göre; Tempodrom salonu, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı ve 'Küçük İstanbul' denilen Kreuzberg Semti'nde bulunuyor. Ölen kişinin Türk kökenli olduğu anlaşılırken, şu ana kadar kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Ağır yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.
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