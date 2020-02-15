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Eş zamanlı denetim: 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan trafik uygulamalarında 1200 araç trafikten men edildi.
 15 Şubat 2020 23:00
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Eş zamanlı denetim: 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan trafik uygulamalarında 1200 araç trafikten men edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma ve polis ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Genel Trafik Uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, 83 bin 94 araç sorgulandı, 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi, 1200 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü belgesine el konuldu.
Anadolu Ajansı
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