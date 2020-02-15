Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Okul bünyesindeki kuaför ve güzellik merkezi bölümünde okuyan öğrenciler hem eğitimlerini uygulamalı olarak alıyor hem de gelir elde ediyorlar.

Bölüm öğretmeni Burcu Korkmaz ile Teknik Müdür Yardımcısı Ceren Konmaz tarafından eğitilen öğrenciler son teknolojik sistemlerde güzellik merkezinde kuaförlük hizmetlerinden lazer tedavisine kadar her şeyi yapabiliyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde okulda bulunan öğrenciler kendi el emeklerinin karşılığını alarak, az da olsa hem ailelerine katkıda bulunuyorlar.

Okulda Güzellik ve Saç Bakımı ile Lazer Epilasyon ve Cilt Bakımı Atölyesi bulunuyor. Bölümde 26 öğrenci eğitim alıyor.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar.

11. sınıf öğrencileri okulda lazer, saç bakımı, cilt bakımı çalışmaları alanında eğitim alıyorlar. Buradan alınan eğitim ile aynı zamanda da Döner Sermaye İşletmelerinde hem kendi bütçemize ve hem de okuluma katkıda bulunuyorlar.

Okuldan mezun olduktan sonra hastanelerde, güzellik merkezlerinde, kliniklerde, çalışma imkanları sağlanıyor. Okuldan mezun olup diploma alındığı zaman kendi iş yerlerini açma imkanları da sağlanıyor.

Bölüm öğretmeni Burcu Korkmaz atölye çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Erzurum Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuaför ve güzellik bilgisi alanında öğretmenlik yapıyorum. Gazi Üniversitesi mezunuyum. 9. sınıfı bitiren öğrencilerden alan seçmelerini istiyoruz. Okulumuzda 4 alan bulunmaktadır. Bu alanlardan birisi de kuaför ve güzellik bilgisi bölümü bulunuyor. Bu alanı seçen öğrenciler 10. sınıfta teorik ders işleniyor. 11. sınıfta da uygulama ağırlıklı derslerimiz bulunuyor. 12. sınıfta da haftada üç gün öğrenciler staja gidiyorlar. Öğrencilerimiz diğer 2 gün de de eğitimlerine devam ediyorlar. Burada öğrencilerimiz hem saç bakımı hem de cilt bakımı alanında eğitimler alıyorlar. Ayın zamanda da okulumuzda döner sermaye işletmemiz mevcut. Döner sermaye işletmemizde dışarıdan gelen müşterilere de hizmet verilmektedir. Onun dışında da öğrencilerimiz hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar, hem de kendi el beceri ve işlerine yardımcı oluyorlar."