İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü
|15 Şubat 2020 23:11
|Yazdır
Adalar'daki fayton plakalarının ve faytona sürülen atların İBB tarafından satın alınması faytoncu esnafını ikiye böldü. İBB'ye fayton plakalarını satmaya karşı çıkan bazı faytoncular, Büyükada'da oturma eylemine başladı.
Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle çok sayıda atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tescilli fayton plakalarına 300 bin TL, at başına 4 bin TL ödeyerek faytonculardan satın almaya başlamıştı. Bazı faytoncuların bu karara karşı çıkmasının ardından faytoncu esnafı ikiye bölündü. Fayton ve atlarını İBB'ye satmayarak faytonlarını çalıştırmaya devam etmek isteyen faytoncular, Büyükada meydanında oturma eylemine başladı. Eylem yapan faytoncular İBB'nin kendilerine verdiği parayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kar ve dondurucu soğuk, kamplarda hayatı felç etti
15 Şubat 2020 22:43
|Gazeteci Sedef Kabaş kaza geçirdi
15 Şubat 2020 21:41
|Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
15 Şubat 2020 21:36
|Kazaları kazanç kapısına dönüştüren fırsatçılara dikkat!
15 Şubat 2020 21:26
|Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor
15 Şubat 2020 21:21
|Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu
15 Şubat 2020 21:06
|Bize ait diyerek yolu trafiğe kapattılar
15 Şubat 2020 20:46
|Herkes göç etti sadece o kaldı! Asırlık köyde tek başına
15 Şubat 2020 20:31
|Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
15 Şubat 2020 19:43
|İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'
15 Şubat 2020 17:55