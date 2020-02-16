16 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOPARK İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ankara İl Kongresi'ne katılacak

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret ederek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Aydın/10.30/12.00/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katılacak ve 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

(Münih)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4-Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Elazığ)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sona erecek.

- Organizasyonun yedinci ve son gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Roma/18.00/20.00)

2- Süper Lig'de 22. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 22. hafta Keçiörengücü-Altay, Fatih Karagümrük-Giresunspor, Bursaspor-Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/Bursa/16.30/Balıkesir/19.00)

4- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası Ankara'da sahibini buluyor.

- Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

5- 5. İstanbul Cup Salon Atletizm Yarışmaları Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol müsabakasıyla devam edilecek.

(Hatay/16.30)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/17.30)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto karşılaşmasıyla sürecek.

(İstanbul/17.00)

9- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzlanda temsilcisi Valur'u konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları yapılacak, Erkekler Süper Lig'de ise 13. haftaya tek maçla devam edilecek.

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