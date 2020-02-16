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Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
|16 Şubat 2020 06:16
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 6234 plakalı otomobil, Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 9'uncu kilometresinde, şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Ari hayatını kaybetti, Fatih S. ile Alime D. yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.
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