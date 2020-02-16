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Görünmeyen zırhlı tanklarımız İdlib'de

Tanksavar tehditlerine karşı daha etkin koruma sağlaması için modernize edilen tanklar İdlib'e gönderiliyor.
 16 Şubat 2020 07:16
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Görünmeyen zırhlı tanklarımız İdlib'de

Türk ordusu, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında elde edilen tecrübeler ışığında tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin koruma sağlanabilmesi için modernize edilen tanklarla, İdlib'de göreve hazır bir şekilde bekliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 'Pulat' aktif koruma sistemi sayesinde M60T tankları, tehditleri daha çabuk algılayabiliyor ve herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak çalışıp, tehditleri imha edebiliyor.

360 DERECE GÖRÜNTÜ

Ana muhabere tankı M60T'ye ayrıca ilave yetenekler de kazandırıldı. ASELSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemleri (SARP), Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi (YAMGÖZ) ve Tank Lazer Uyarı Sistemi (TLUS) ile güçlendirildi. YAMGÖZ olarak adlandırılan yakın mesafe gözetleme sistemi ile 360 derece panoramik görüntü sağlanabiliyor. Sistem, tanklara termal kamera, gündüz kamerası ve sanal gerçeklik imkanı sunuyor. Sistem ayrıca uzaktan komutalı silah sistemleri ile de koordinasyon sağlayabiliyor.

LAZERLE TEŞHİS

M60T tanklarına entegre edilen bir diğer sistem yüksek algılama kabiliyetine sahip TLUS tank lazer uyarı sistemi. Lazerlerle tehditleri teşhis eden sistem, tehditleri önceliğine göre sınıflandırabiliyor ve oklu hedef tespitiyle birlikte takip de yapabiliyor.

ÜST SEVİYE GÜVENLİK

ASELSAN'ın 19 farklı ülkeye ihracı yapılan uzaktan komutalı silah sistemi SARP, tankları karadan ve havadan gelen tehditler ve asimetrik tehditlere karşı koyabiliyor. Otomatik hedef takip yeteneğine sahip olan sistem, ayrıca hareket halinde atış imkanı sunuyor. Farklı silahlar takılabilen SARP, gece ve gündüz gözetleme ve gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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