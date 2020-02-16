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Bu fatura nasıl ödenir!

Şanlıurfa'da 82 yaşında yatalak hasta olan ve 700 TL yaşlılık maaşı alan Hatice Belet'e 764 TL elektik faturası geldi
 16 Şubat 2020 07:50
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Bu fatura nasıl ödenir!

Geçim derdi, işsizlik, hayat pahalılığı, bitmek bilmeyen vergiler vatandaşın kabusu oldu. 2020 yılında 7'den 70'e neredeyse her kaleme gelen fahiş zamlar, zam furyasının acı tablosunu gözler önüne serdi. Gelen fatura karşısında şok olan Hatice Belet'in oğlu Ali Belet, "Annem 700 TL yaşlılık maaşı alıyor, bu faturayı nasıl ödeyecek" diyerek tepkisini gazetemize anlattı.

"İTİRAZ ETTİM, KABUL GÖRMEDİ"

Gıdaya yüzde 54, elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 58, vergi, ceza ve harçlara yüzde 22,8 zam yapıldı. Türkiye'nin yüzde 43'ü asgari ücretle çalışırken, Bakan Selçuk, "Avrupa'dan iyiyiz" demişti. Ancak acı tablo, havaların soğumasıyla gün yüzüne çıktı. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden 82 yaşındaki Hatice Belet, evine gelen 764 TL'lik elektrik faturasıyla adeta şok oldu. Evinin tüm ihtiyaçlarını, devletten aldığı 700 TL'lik yaşlılık maaşıyla karşılamaya çalışan Hatice Belet'in oğlu Ali Belet, Şanlıurfa elektrik dağıtım firması olan Dicle EPSAŞ'a giderek itirazda bulundu. Ancak tüm çabalara rağmen itiraz kabul görmedi. Son iki aydır faturaların yüksek gelmesinden şikayetçi olan Ali Belet, "Annem bir göz odada yaşıyor. Yatalak bir insan olduğu için günde 8 saat elektrikli soba yakıyoruz. Annemin komşularına 40 ile 300 TL arasında gelen elektrik faturası, bize iki ayda bin 300 TL'ye yakın bir ücret geldi. İtiraz ediyoruz, kabul bile görmüyor." dedi.

BU ZULÜM ARTIK BİTSİN

"Annemin üzerinde oturan komşusu çocuklu aile olmasına rağmen 40 TL'ye yakın elektrik faturası gelmiş" diyen Belet, "Bir diğer komşusu iki evde elektrik kullanıyor. Onlara 250 TL ile 350 TL fatura gelirken, neden annemin oturduğu evdeki bir göz odaya önce 540 TL, sonra da 764 TL elektrik faturası geliyor. Bu durumu anlayamadım. Bu kadın 700 TL yaşlılık maaşı alıyor. Bu faturayı ödeyemiyor bile, ödese de bir ay boyunca ne yiyip ne içecek. Bu zulümdür, haksızlıktır. Burası işletme değil, kafe değil, işyeri de değil, bir ev, onun da bir göz odasında yanan sadece bir sobaya 764 TL elektrik faturası geliyor. Bizim bu faturayı ödeyecek gücümüz yok. Bu gelen faturalar açıkça zulümdür. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu zulmü artık durdursunlar." şeklinde konuştu.

Ali Çağlar Tınbek
Milli Gazete
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