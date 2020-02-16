Geç ve güç evleniyoruz
|16 Şubat 2020 08:16
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Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi, binde 7,8'le Kıbrıs olurken, ada ülkesini binde 7,4'le Romanya ve binde 7 ile Letonya izledi. AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3,1'le Lüksemburg, binde 3,2 ile İtalya ve binde 3,4 Portekiz olarak ölçüldü. Bu ülkeleri binde 3,5 ile Fransa, İspanya ve Slovenya takip etti. 2008-2018 yılları arasında Türkiye'de evlenme oranı yüzde 24,5 düştü. Ülkede her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayısı, 2008'te binde 9 iken bu oran, 2012'de binde 8, 2018'de de binde 6,8'e kadar düştü. Yani son 10 yılda Türkiye'de evlenme oranında yüzde 24,5'lik bir düşüş kaydedildi.
TÜRKİYE'DE İNSANLAR DAHA GEÇ EVLENİYOR
TÜİK, ilk evlilik yaşı ortalamasına ilişkin en son 2018 verilerini paylaştı. Buna göre kadınlarda ilk evlilik ortalama 24,8 yaşında olurken, erkeklerde ise 27,8 olarak kayda geçti. Aynı zamanda Türkiye'de insanların giderek geç evlendiği gözlemleniyor. İlk evlilik yaşı son 17 yılda ortalama yaklaşık 2 yaş arttı Evlilik yaşında TÜİK verilerinin başladığı 2001 yılından bu yana önemli bir artış da gözlemlenebiliyor. 2001 yılında kadınlarda ortalama ilk evlilik yaşı 22,7 iken, 2018 yılında bu sayı 2,1 artarak 24,8'e ulaşıyor.
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