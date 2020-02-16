İki bölgede çığ tehlikesi uyarısı-Haritalı
|16 Şubat 2020 08:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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