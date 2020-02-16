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Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdada tağşiş yapanların yeni listesi kamuoyuna duyuruldu. Listelerde yer alan firmaların bazıları ise uzun zamandır yapılan ifşaya rağmen 'gıda terörü'ne devam ediyor.
 16 Şubat 2020 08:30
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Bakanlığın ifşasına rağmen üretime devam ediyorlar

Gıdada tağşiş ve taklit yapanlar 'marka ismi' değiştirerek üretime devam ediyor. Her 'gıda terörü' listesinde isimleri ifşa edilen bu firmalar, özellikle zeytinyağında öne çıkıyor. Bu ürüne pek çok yağ karıştırarak maliyetini düşürdükleri ürünü piyasadaki iyi zeytinyağları ile aynı fiyatla satanlar; transyağ, sanayi yağları, tohum yağları kullanıyor.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'n haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği firmalar listesinde zeytinyağında tağşişin aranılan ismi ise 'Ege Temmuz Gıda' firması. Bursa Orhangazi kayıtlı görünen firma, 'riviera', 'naturel sızma' ve 'sızma' zeytinyağı olmak üzere ayrı ayrı segmentlerde konumlandırdığı pek çok markasında tağşiş yaptığı görülüyor. Firmanın bazı markaları her listede var ama bazılarının ise isimleri değiştirilmiş. Firma, Nisan 2019 listesinde Güzelköy, Ege Zeytindağ, Yağcı Egebirlik, V.D. Ege Köy, Egeli Zeytindağ markalarıyla, ekim listesinde ise Güzelköy, Ege Zeytindağ, Yağcı Egebirlik ile yer alıyor.

Ocak listesine de girdi

Firma, Ocak 2020'deki listede de V. D. Ege Köy, Bizim Egebirlik, Egeli Zeytindağ, Saklı Bahçe Egeden, Ay Anadolu, Ege Doğa, Ege Zeytindağ, Körfezbirlik markalarıyla bulundu. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde önceki gün yayınlanan ve dün Milliyet'in de paylaştığı liste şubat listesinde ise firma, V.D. Ege Köy, H. Başer Ege Pınarı, Körfezbirlik markalarıyla yer aldı.

Zeytinyağına bol bol sanayi yağları katan firmalar, litre fiyatı birkaç lirayı geçmeyen kanola ve pamuk yağı tercih ederek çoğalttıkları zeytinyağında yüzde 1000'e varan karlarla satış yapmış oluyor.

Geçmişi 2016'ya dayanıyor

Konya Karatay'a kayıtlı 'Dorak Gıda İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.' isimli firmanın geçmişi ise elimizdeki listelerde 2016'ya kadar dayanıyor. 2016'da 'Dorak' adlı markasının eritme peynirinde nişasta ve bitkisel yağ karışımı yer alan firma, yine aynı markayla Ocak 2020 listesinde kahvaltılık karışım yağlı eritme peyniri ile bulunuyor. Şubatta açıklanan tağşiş firmaları arasına ise yarım yağlı eritme torba peyniri ürünüyle katıldı.

Yine Konya Karatay'a kayıtlı Kayabey Süt ve Süt Ürünleri isimli firma da ocak/şubat tağşiş listelerinde yer alıyor.

Ankara'ya kayıtlı VİP Ortadoğu Gıda firmasının ise 2018'de 'Şifa Tat' markası tereyağındaki bitkisel yağ kullanımının son yayınlanan listede de devam ettiği görülüyor.

Yeni listede yoklar

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespiti ardından kamuoyuna duyuruldu. 14 Şubatta yayınlanan listeyle birlikte, 2012 yılından bu yana 1486 firmaya ait 3301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

2016-2018 arası 'gıda terörü' listesinde yer alan firmalardan ise bu işi bırakanların da olduğu görülüyor. Bazı firmaların isimleri yeni listelerde yok. Tağşişi tamamen bırakıp bırakmadıklarını elbette gelecek gıda kontrollerinde ulaşılan verilerde de takip etmeyi sürdüreceğiz.

Bakanlığın denetimleri yanı sıra tüketiciler de CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı gibi merkezlere şikayetlerini iletebiliyor.
Milliyet
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