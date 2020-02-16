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F tipinde İKM'ye jiletli saldırı
Bolu F Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru, V.K. adlı bir mahkümun jiletli saldırısına uğradı
|16 Şubat 2020 08:25
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Hürriyet'ten Musa KESLER'in haberine göre; Bolu F Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru, V.K. adlı bir mahkümun jiletli saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan M.K. adlı memur hastaneye kaldırıldı. V.K.'nın daha önce de disiplinsizlik nedeniyle ceza aldığı belirlendi.
Olaya dair soruşturma başlatıldı. Mahkümun kendisine tıraş olması için verilen tıraş bıçağını kullandığı belirlendi.
İnfaz memurunun yüzüne 40 dikiş atıldı.
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